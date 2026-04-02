MOBILIDADE
Teleférico do Subúrbio: prefeitura inicia plano de realocação e indenização em áreas de obra
Plano de Reassentamento é etapa fundamental para tirar projeto do papel
Por Ane Catarine
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A Prefeitura de Salvador deu mais um passo para viabilizar a implantação do Teleférico no Subúrbio Ferroviário, projeto de R$ 700 milhões para melhorar a mobilidade da capital baiana. Na nova etapa, a gestão formalizou a transferência de recursos para ações de reassentamento de famílias que serão impactadas pela obra.
A medida consta em termo de compromisso publicado no Diário Oficial do Município (DOM), que autoriza a descentralização do orçamento da Secretaria de Mobilidade (Semob) para a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), responsável pela execução das ações sociais e estruturais do projeto.
Os recursos serão usados na implementação do Plano de Reassentamento ligado à construção do teleférico da Linha 1, também chamado de Mané Dendê, além de outras medidas socioambientais exigidas no acordo de financiamento internacional da iniciativa.
Reassentamento destrava projeto
Na prática, o termo permite que a gestão municipal avance em uma das etapas mais sensíveis da obra: a retirada e a realocação de moradores que vivem em áreas diretamente afetadas pelo traçado do teleférico.
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Esse tipo de ação é uma exigência comum em projetos financiados por entidades internacionais, como a Corporação Andina de Fomento (CAF), e envolve desde indenizações até a oferta de novas moradias para as famílias atingidas.
Sem essa etapa, o projeto não pode avançar para a execução plena das obras.
Expectativa da população
Anunciado como uma das principais intervenções de mobilidade para o Subúrbio, o teleférico é aguardado por moradores da região como alternativa para reduzir o tempo de deslocamento e melhorar a integração com outros modais de transporte.
Como será o teleférico?
Com investimento de R$ 700 milhões, o teleférico vai ligar a região de Praia Grande à estação de metrô de Campinas de Pirajá.
O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), em janeiro deste ano, e integra uma reformulação do sistema de mobilidade da cidade.
O modal, segundo o gestor, será integrado, além do metrô, a outros sistemas, como BRT, BRS e VLT.
Em recente entrevista ao Portal A TARDE, Bruno disse que a expectativa é que a licitação seja publicada até junho deste ano, com início das obras previsto ainda para o segundo semestre de 2026.
O que é o Teleférico no Subúrbio Ferroviário de Salvador?O Teleférico no Subúrbio Ferroviário de Salvador é um projeto de mobilidade urbana que ligará a região de Praia Grande à estação de metrô de Campinas de Pirajá, com investimento de R$ 700 milhões.
Como será o processo de reassentamento das famílias impactadas?O processo de reassentamento envolverá a realocação de moradores que vivem em áreas afetadas, garantindo indenizações e novas moradias, conforme exigido por financiadores internacionais.
Quando as obras do teleférico estão previstas para começar?As obras do teleférico estão previstas para iniciar entre o segundo semestre de 2026, após a publicação da licitação, esperada para junho deste ano.
Quais os benefícios esperados com a construção do teleférico?O teleférico visa reduzir o tempo de deslocamento e melhorar a integração de transporte no Subúrbio, conectando diferentes modais como metrô, BRT, BRS e VLT.
Qual é a importância do termo de compromisso publicado pela Prefeitura?O termo de compromisso é crucial para liberar recursos e permitir a execução das ações de reassentamento, desbloqueando etapas importantes para o avanço das obras do teleférico.
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