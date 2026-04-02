Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MOBILIDADE

Teleférico do Subúrbio: prefeitura inicia plano de realocação e indenização em áreas de obra

Plano de Reassentamento é etapa fundamental para tirar projeto do papel

Ane Catarine

Por Ane Catarine

02/04/2026 - 9:10 h | Atualizada em 02/04/2026 - 9:37

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Teleférico de Salvador avança com plano de realocação de famílias (Foto ilustrativa)
Teleférico de Salvador avança com plano de realocação de famílias (Foto ilustrativa) -

A Prefeitura de Salvador deu mais um passo para viabilizar a implantação do Teleférico no Subúrbio Ferroviário, projeto de R$ 700 milhões para melhorar a mobilidade da capital baiana. Na nova etapa, a gestão formalizou a transferência de recursos para ações de reassentamento de famílias que serão impactadas pela obra.

A medida consta em termo de compromisso publicado no Diário Oficial do Município (DOM), que autoriza a descentralização do orçamento da Secretaria de Mobilidade (Semob) para a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), responsável pela execução das ações sociais e estruturais do projeto.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os recursos serão usados na implementação do Plano de Reassentamento ligado à construção do teleférico da Linha 1, também chamado de Mané Dendê, além de outras medidas socioambientais exigidas no acordo de financiamento internacional da iniciativa.

Reassentamento destrava projeto

Na prática, o termo permite que a gestão municipal avance em uma das etapas mais sensíveis da obra: a retirada e a realocação de moradores que vivem em áreas diretamente afetadas pelo traçado do teleférico.

Leia Também:

Teleférico do Subúrbio: prefeitura busca investidores para desatar projeto
Arena Multiuso, mais ônibus e teleférico: o plano bilionário para Salvador em 2026
Teleférico do Subúrbio: prefeitura vai iniciar desapropriações e alertar moradores no próximo mês
Subúrbio ao Metrô: Salvador terá teleférico inédito de R$ 700 milhões

Esse tipo de ação é uma exigência comum em projetos financiados por entidades internacionais, como a Corporação Andina de Fomento (CAF), e envolve desde indenizações até a oferta de novas moradias para as famílias atingidas.

Sem essa etapa, o projeto não pode avançar para a execução plena das obras.

Expectativa da população

Anunciado como uma das principais intervenções de mobilidade para o Subúrbio, o teleférico é aguardado por moradores da região como alternativa para reduzir o tempo de deslocamento e melhorar a integração com outros modais de transporte.

Como será o teleférico?

Com investimento de R$ 700 milhões, o teleférico vai ligar a região de Praia Grande à estação de metrô de Campinas de Pirajá.

O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), em janeiro deste ano, e integra uma reformulação do sistema de mobilidade da cidade.

O modal, segundo o gestor, será integrado, além do metrô, a outros sistemas, como BRT, BRS e VLT.

Em recente entrevista ao Portal A TARDE, Bruno disse que a expectativa é que a licitação seja publicada até junho deste ano, com início das obras previsto ainda para o segundo semestre de 2026.

O que é o Teleférico no Subúrbio Ferroviário de Salvador?

O Teleférico no Subúrbio Ferroviário de Salvador é um projeto de mobilidade urbana que ligará a região de Praia Grande à estação de metrô de Campinas de Pirajá, com investimento de R$ 700 milhões.

Como será o processo de reassentamento das famílias impactadas?

O processo de reassentamento envolverá a realocação de moradores que vivem em áreas afetadas, garantindo indenizações e novas moradias, conforme exigido por financiadores internacionais.

Quando as obras do teleférico estão previstas para começar?

As obras do teleférico estão previstas para iniciar entre o segundo semestre de 2026, após a publicação da licitação, esperada para junho deste ano.

Quais os benefícios esperados com a construção do teleférico?

O teleférico visa reduzir o tempo de deslocamento e melhorar a integração de transporte no Subúrbio, conectando diferentes modais como metrô, BRT, BRS e VLT.

Qual é a importância do termo de compromisso publicado pela Prefeitura?

O termo de compromisso é crucial para liberar recursos e permitir a execução das ações de reassentamento, desbloqueando etapas importantes para o avanço das obras do teleférico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Mobilidade Salvador Subúrbio Ferroviário teleferico Teleférico do Subúrbio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Teleférico de Salvador avança com plano de realocação de famílias (Foto ilustrativa)
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Teleférico de Salvador avança com plano de realocação de famílias (Foto ilustrativa)
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Teleférico de Salvador avança com plano de realocação de famílias (Foto ilustrativa)
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Teleférico de Salvador avança com plano de realocação de famílias (Foto ilustrativa)
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

x