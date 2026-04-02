Teleférico do Subúrbio: prefeitura inicia plano de realocação e indenização em áreas de obra

Teleférico de Salvador avança com plano de realocação de famílias (Foto ilustrativa) - Foto: Metamorfose Digital

A Prefeitura de Salvador deu mais um passo para viabilizar a implantação do Teleférico no Subúrbio Ferroviário, projeto de R$ 700 milhões para melhorar a mobilidade da capital baiana. Na nova etapa, a gestão formalizou a transferência de recursos para ações de reassentamento de famílias que serão impactadas pela obra.

A medida consta em termo de compromisso publicado no Diário Oficial do Município (DOM), que autoriza a descentralização do orçamento da Secretaria de Mobilidade (Semob) para a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), responsável pela execução das ações sociais e estruturais do projeto.

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Os recursos serão usados na implementação do Plano de Reassentamento ligado à construção do teleférico da Linha 1, também chamado de Mané Dendê, além de outras medidas socioambientais exigidas no acordo de financiamento internacional da iniciativa.

Reassentamento destrava projeto

Na prática, o termo permite que a gestão municipal avance em uma das etapas mais sensíveis da obra: a retirada e a realocação de moradores que vivem em áreas diretamente afetadas pelo traçado do teleférico.

Esse tipo de ação é uma exigência comum em projetos financiados por entidades internacionais, como a Corporação Andina de Fomento (CAF), e envolve desde indenizações até a oferta de novas moradias para as famílias atingidas.

Sem essa etapa, o projeto não pode avançar para a execução plena das obras.

Expectativa da população

Anunciado como uma das principais intervenções de mobilidade para o Subúrbio, o teleférico é aguardado por moradores da região como alternativa para reduzir o tempo de deslocamento e melhorar a integração com outros modais de transporte.

Como será o teleférico?

Com investimento de R$ 700 milhões, o teleférico vai ligar a região de Praia Grande à estação de metrô de Campinas de Pirajá.

O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), em janeiro deste ano, e integra uma reformulação do sistema de mobilidade da cidade.

O modal, segundo o gestor, será integrado, além do metrô, a outros sistemas, como BRT, BRS e VLT.

Em recente entrevista ao Portal A TARDE, Bruno disse que a expectativa é que a licitação seja publicada até junho deste ano, com início das obras previsto ainda para o segundo semestre de 2026.