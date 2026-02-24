Teleférico do Subúrbio: prefeitura busca investidores para desatar projeto

Teleférico em La Paz, uma das inspirações para o desenvolvimento do em Salvador - Foto: Metamorfose Digital

O Teleférico do Subúrbio, projeto de mobilidade urbana inédito para Salvador, está cada vez mais próximo de sair do papel. Nesta terça-feira, 24, a Prefeitura de Salvador se reuniu com representantes do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) para debater um estudo sobre modelos de negócios para a gestão do projeto.

O modal conectará bairros como Praia Grande, Pirajá, Campinas de Pirajá e a região do Mané Dendê ao metrô, em um trajeto de 4,3 quilômetros, com quatro estações. A previsão é de que as obras durem três anos.

Realizada no auditório da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a reunião atende às etapas preliminares do projeto “Salvador Inclusiva”, que prevê melhorias no transporte público da capital baiana a partir da parceria entre o poder público municipal e o CAF.

Estiveram presentes no encontro representantes da Semob, Casa Civil, Superintendência de Obras Públicas (Sucop), Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) e da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), responsável por elaborar o projeto do teleférico, além da equipe técnica do CAF.

O que dizem as autoridades?

O secretário de Mobilidade, Pablo Souza, explicou a importância da reunião para o desenvolvimento do projeto:

“Não se trata apenas de uma operação para liberar um financiamento; há toda a transferência de boas práticas internacionais e todos os estudos técnicos feitos com o apoio dos melhores especialistas disponíveis no mercado, oferecidos pelo CAF”.

“Hoje estamos todos reunidos para tratar sobre a operação do modal. Nos debruçamos, discutindo sobre os melhores modelos de negócios para trazer maior vantajosidade ao Município, entendendo que é uma área com um componente social diferente. É preciso ter esse olhar cuidadoso para poder prestar um excelente serviço”, acrescentou Pablo Souza.

Por sua vez, o secretário da Casa Civil, Luiz Carreira, avaliou que o desenvolvimento do projeto está dentro do cronograma planejado. “O projeto está indo muito bem e cumprindo os prazos previstos, o que contribui para a consolidação do melhor modelo em todos os aspectos”, destacou.

A construção do teleférico terá um investimento previsto de US$ 100 milhões (cerca de R$ 520 milhões, na cotação atual).

Detalhes do projeto

As estações serão instaladas em quatro pontos: Campinas de Pirajá, ao lado da estação do metrô; no centro de Pirajá; no Rio Sena, dentro do projeto Mané Dendê; em Praia Grande. Com 4,3 km de extensão, o teleférico terá 110 cabines sustentadas por 27 torres, transportando até 23 mil passageiros por dia.

As obras, que devem durar três anos, prometem facilitar a mobilidade de quem mora atualmente nos bairros mais altos do Subúrbio, a exemplo do Alto da Terezinha e de Plataforma, que gastam entre 1h e 1h30 para chegar à estação de metrô de Águas Claras. Com o teleférico, esse tempo será reduzido para aproximadamente 18 minutos.

O Teleférico deve funcionar todos os dias, com a tarifa incluída no modelo de integração atual e cabines panorâmicas com vista para a Baía de Todos-os-Santos.

Para além do teleférico, o acordo da Prefeitura com o CAF, firmado em abril do ano passado, inclui investimentos em mobilidade urbana, inovação tecnológica e qualificação profissional ao longo dos próximos cinco anos.

Entre as ações, estão a ampliação de projetos de qualificação profissional, como Treinar Para Empregar, Salvador Tech, Salvador Criativa e Geração SSA, que já capacitou mais de 60 mil pessoas em sua primeira fase. A meta é formar 100 mil profissionais para o mercado de trabalho.