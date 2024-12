Temer elogia Haddad e pacote de cortes do governo: "Bom projeto"

Temer comenta sobre cortes de gastos e traabalho de Haddad - Foto: AFP

O ex-presidente Michel Temer (MDB) elogiou, nesta segunda-feira, 25, o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o pacote de cortes de gastos que será anunciado em, breve pela equipe econômica do governo federal.

A fala de Temer ocorreu durante um evento da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Segundo o ex-ocupante do Palácio do Planalto, a iniciativa para conter gastos é um "bom projeto" para reduzir a dívida pública.

"É um bom projeto, eu acho que você cortar gastos é uma coisa sempre útil. Tendo um teto para os gastos públicos, você reduz a dívida pública, e reduzindo a dívida pública, não paga juros. Quando você paga juros, não tem utilidade nenhuma. Diferentemente, se você reduz a dívida pública, diminui os juros e, portanto, tem vantagens para o país", afirmou Temer, que ainda teceu elogios ao trabalho feito por Haddad na economia.

"Eu acho que a economia vai indo razoavelmente bem, o Haddad nesse sentido é uma agradável surpresa, primeiro ponto; agora eu acho que, no geral, o que o povo deseja é saber o que um governo de quatro anos vai fazer ao longo do tempo, quais os gestos principais que vai praticar. Isso dá uma certa tranquilidade e uma certa segurança social, acharia útil se ainda viesse a ser feito", pontuou.