TikTok remove vídeo fake de Haddad após notificação da AGU

Haddad é vítima de fake com Inteligência Artificial - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O TikTok removeu uma postagem, nesta terça-feira, 21, de um vídeo manipulado por Inteligência Artificial (IA) do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após uma notificação extrajudicial da Advocacia-Geral da União (AGU). No vídeo, eram atribuídas ao titular da pasta declarações inexistentes sobre “taxação de pobres”, com anuência do presidente da República.

Na notificação, enviada no início da noite de segunda-feira, 20, a AGU enfatizou que a postagem era desinformação, pois veiculava um vídeo manipulado com auxílio de IA, que mostrava “fato não condizente com a realidade”. Além disso, buscava confundir o público sobre a posição do ministro da Fazenda acerca de assuntos de interesse público, sem sua efetiva manifestação.

Os advogados da União também argumentaram que a postagem tinha caráter enganoso e fraudulento. “A análise do material evidencia a falsidade das informações por meio de alterações perceptíveis na movimentação labial e discrepâncias no timbre de voz, típicas de conteúdos forjados com o uso de inteligência artificial generativa”, dizia trecho da notificação.

Segundo a AGU, a publicação ganhava maior gravidade porque já havia sido retirada do ar anteriormente e foi repostada pelo mesmo usuário.

Além de enganoso e fraudulento, o órgão pontuou que o vídeo violava o direito à informação, previsto na Constituição, e extrapolava os limites da liberdade de expressão, além de contrariar os próprios “Termos de Uso” da plataforma que possui tópicos específicos para “Desinformação” e “Mídia editada e conteúdo gerado por IA”.

Por fim, a AGU pedia que, caso não fosse acatada a solicitação, o conteúdo fosse marcado da seguinte maneira: “O vídeo foi gerado por inteligência artificial – conteúdo alterado ou sintético”.