TRE-BA, TRT e TRF firmam acordo para integrar polícias judiciárias | A TARDE

Um Acordo de Cooperação Técnica foi assinado, na quarta-feira, 29, pelo desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), Abelardo da Matta Neto, com o objetivo de promover a sinergia entre o o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e a Justiça Federal de primeiro grau na Bahia.

A medida visa promover sinergia entre os órgãos nas ações que dizem respeito à segurança e à polícia judiciária. O instrumento potencializa a forma de atuação, com ações ou operações conjuntas entre os tribunais, nos treinamentos para desenvolvimento dos agentes de segurança ou no compartilhamento de boas práticas.



“Avançar para essa etapa evidencia não só os esforços envidados para estarmos alinhados às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, mas qualifica a nossa capacidade de atuar aproveitando os recursos, a estrutura e inteligência no que diz respeito às estratégias de segurança de cada tribunal”, pontuou o desembargador.

Com o acordo, agentes da polícia judicial ficarão à disposição para a realização de diligências e missões conjuntas entre as unidades da Polícia Judicial, ações de inteligência, escolta armada, proteção e segurança pessoal de magistrados e servidores, entre outras necessidades.

