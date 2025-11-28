Menu
Trump diz que vai suspender imigração de países de "terceiro mundo"

Presidente também também ameaçou revogar "milhões" de vistos concedidos

AFP

Por AFP

28/11/2025 - 6:45 h
Donald Trump
Donald Trump -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta-feira, 27, que planeja suspender a migração para os Estados Unidos de pessoas procedentes de "países do terceiro mundo", um dia após um cidadão afegão ter sido acusado de abrir fogo contra dois militares da Guarda Nacional em Washington.

"Vou suspender permanentemente a migração de todos os países do terceiro mundo para permitir que o sistema dos Estados Unidos se recupere totalmente", escreveu Trump nas redes sociais.

Ele também ameaçou revogar "milhões" de vistos concedidos durante o governo de seu antecessor, Joe Biden, e "expulsar qualquer pessoa que não seja um ativo para os Estados Unidos".

Trump acrescentou que acabará com todos os benefícios e subsídios federais para os que não são cidadãos americanos. Também indicou que deportará qualquer estrangeiro que represente um risco para a segurança ou que "não seja compatível com a civilização ocidental".

A postagem irritada, que terminava desejando um feliz Dia de Ação de Graças aos americanos, representa uma escalada nas políticas anti-imigração do segundo mandato do republicano, dominado por uma campanha de deportação em massa.

"Os objetivos serão perseguidos com o objetivo de alcançar uma redução significativa nas populações ilegais e disruptivas", disse Trump na quinta-feira.

"Apenas a MIGRAÇÃO REVERSA pode resolver completamente esta situação", concluiu.

x