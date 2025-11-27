Menu
POLÍTICA

Zanin autoriza julgar ação que acusa deputados do PL de corrupção

Segundo a PGR, eles cobravam propina para liberar emendas

Agência Brasil

Por Agência Brasil

27/11/2025 - 23:48 h | Atualizada em 28/11/2025 - 9:13
Ministro Cristiano Zanin durante a Sessão Plenária realizada em 20 de junho de 2024. Foto: Andressa Anholete/STF
Ministro Cristiano Zanin durante a Sessão Plenária realizada em 20 de junho de 2024. Foto: Andressa Anholete/STF -

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou nesta quinta-feira, 27, para julgamento a ação penal na qual a Procuradoria-Geral da República (PGR) pede a condenação de dois deputados federais e um suplente do PL pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa.

A liberação foi comunicada ao ministro Flávio Dino, presidente da Primeira Turma da Corte, colegiado que será responsável pelo julgamento. Caberá ao ministro marcar a data do julgamento.

No processo, os deputados federais Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Pastor Gil (PL-MA) e o suplente Bosco Costa (PL-SE) são acusados de cobrar propina para a liberação de emendas parlamentares.

De acordo com a PGR, entre janeiro e agosto de 2020, os acusados solicitaram vantagem indevida de R$ 1,6 milhão para liberação de R$ 6,6 milhões em emendas para o município de São José de Ribamar (MA).

Outro lado

Durante a tramitação do processo, Josimar Maranhãozinho declarou ao Supremo que as acusações da PGR contra o parlamentar se "mostram frágeis e desfundamentadas".

Os advogados de Bosco Costa defenderam a rejeição da denúncia por falta de provas. A defesa afirmou ao Supremo que a acusação está baseada em "diálogos de terceiros e anotações manuscritas desconhecidas de Bosco".

A defesa de Pastor Gil defendeu a ilegalidade das provas obtidas na investigação por entender que o caso deveria ter iniciado no STF, e não na Justiça Federal do Maranhão. Os advogados também acrescentaram que a denúncia é baseada em "hipóteses e conjecturas".

Tags:

corrupção passiva Cristiano Zanin emendas parlamentares organização criminosa procuradoria-geral da república supremo tribunal federal

