TSE marca data do julgamento de Sergio Moro; confira | A TARDE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para os dias 16 e 21 de maio o julgamento do senador Sergio Moro (União Brasil), ex-juiz da Lava Jato, já absolvido da acusação de abuso de poder econômico pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

>> Congresso derruba veto de Lula e consegue R$ 3,6 bilhões de emendas

Na terça-feira, 7, o Ministério Público Eleitoral (MPE) enviou para o TSE um parecer em que defende a rejeição dos recursos contra a absolvição do parlamentar paranaense. PL e PT, autores dos pedidos de cassação, apresentaram recursos contra a decisão da Justiça Eleitoral do Paraná.

O relator do processo no TRE, Luciano Carrasco Falavinha Souza, entendeu que as acusações de abuso de poder na pré-campanha não procedem. A decisão foi seguida pelos demais desembargadores.

Publicações relacionadas