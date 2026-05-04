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POLÍTICA

Última chance: TRE-BA amplia horário de regularização do título

TRE-BA realizou mais de 24 mil atendimentos nos três plantões que antecedem fechamento do cadastro

Yuri Abreu
Por

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Baianos tem até a próxima quarta-feira, 6, para regularizar pendências junto à Justiça Eleitoral
Baianos tem até a próxima quarta-feira, 6, para regularizar pendências junto à Justiça Eleitoral - Foto: Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) vai ampliar o horário de atendimento para aqueles eleitores que têm pendências junto à Justiça Eleitoral e precisam comparecer presencialmente aos cartórios. O prazo para regularizar o título termina nesta quarta-feira, 6.

Segundo a Corte baiana, os cartórios eleitorais e as Centrais de Atendimento ao Público (CAPs) funcionarão das 8h às 18h. Nos municípios do interior do estado, os trabalhos estarão disponíveis das 8h às 15h.

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O atendimento será por ordem de chegada. Já os Postos de Atendimento Descentralizados (PADs) e as unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) seguirão seus horários habituais de funcionamento.

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Balanço

Os três plantões de atendimento realizados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) registraram 24.178 pessoas atendidas. As ações foram realizadas nos dias 25 de abril, 1º e 2 de maio.

  • 5.484 atendimentos, no dia 25/4;
  • 8.916 atendimentos, no dia 1º/5;
  • 9.778 atendimentos, no dia 2/5

Nos três dias de plantões, cinco cidades tiveram destaque pelo número de procura por atendimento:

  • Salvador: 3.657
  • Vitória da Conquista: 801
  • Feira de Santana: 657
  • Juazeiro: 370
  • Camaçari: 357

Serviços

Até a próxima quarta-feira, 6, os eleitores do estado poderão realizar os seguintes serviços:

  • emissão da primeira via do título;
  • regularização da situação eleitoral;
  • coleta de biometria;
  • realização de transferência de domicílio eleitoral;
  • alteração do local de votação;
  • revisão dos dados cadastrais

Após a data, o cadastro eleitoral será temporariamente suspenso, visando à organização do pleito de outubro, conforme estabelece a Lei das Eleições.

Documentos

No atendimento, o eleitor deve ter em mãos:

  • comprovante de residência atualizado;
  • documento de identificação com foto (Registro Geral; Carteira Nacional de Habilitação do modelo novo; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Documento Nacional de Identificação ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei), a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA) e Conselho Federal de Medicina (CRM).

Homens que completam 19 anos no ano do alistamento também devem apresentar o certificado de quitação militar.

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Tags:

eleições 2026 titulo de eleitor TRE-BA

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