POLÍTICA
Última chance: TRE-BA amplia horário de regularização do título
TRE-BA realizou mais de 24 mil atendimentos nos três plantões que antecedem fechamento do cadastro
O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) vai ampliar o horário de atendimento para aqueles eleitores que têm pendências junto à Justiça Eleitoral e precisam comparecer presencialmente aos cartórios. O prazo para regularizar o título termina nesta quarta-feira, 6.
Segundo a Corte baiana, os cartórios eleitorais e as Centrais de Atendimento ao Público (CAPs) funcionarão das 8h às 18h. Nos municípios do interior do estado, os trabalhos estarão disponíveis das 8h às 15h.
O atendimento será por ordem de chegada. Já os Postos de Atendimento Descentralizados (PADs) e as unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) seguirão seus horários habituais de funcionamento.
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Balanço
Os três plantões de atendimento realizados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) registraram 24.178 pessoas atendidas. As ações foram realizadas nos dias 25 de abril, 1º e 2 de maio.
- 5.484 atendimentos, no dia 25/4;
- 8.916 atendimentos, no dia 1º/5;
- 9.778 atendimentos, no dia 2/5
Nos três dias de plantões, cinco cidades tiveram destaque pelo número de procura por atendimento:
- Salvador: 3.657
- Vitória da Conquista: 801
- Feira de Santana: 657
- Juazeiro: 370
- Camaçari: 357
Serviços
Até a próxima quarta-feira, 6, os eleitores do estado poderão realizar os seguintes serviços:
- emissão da primeira via do título;
- regularização da situação eleitoral;
- coleta de biometria;
- realização de transferência de domicílio eleitoral;
- alteração do local de votação;
- revisão dos dados cadastrais
Após a data, o cadastro eleitoral será temporariamente suspenso, visando à organização do pleito de outubro, conforme estabelece a Lei das Eleições.
Documentos
No atendimento, o eleitor deve ter em mãos:
- comprovante de residência atualizado;
- documento de identificação com foto (Registro Geral; Carteira Nacional de Habilitação do modelo novo; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Documento Nacional de Identificação ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei), a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA) e Conselho Federal de Medicina (CRM).
Homens que completam 19 anos no ano do alistamento também devem apresentar o certificado de quitação militar.
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