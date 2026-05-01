Salário pode ser bloqueado pela Justiça Eleitoral: saiba como acertar as contas sem pegar filas

Mutirão do TRE-BA na manhã desta sexta-feira, 1º, teve pouco movimento na sede da Corte, em Salvador - Foto: Yuri Abreu / Ag. A TARDE

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), deu início nesta sexta-feira, 1°, ao mutirão de regularização do título de eleitor, para aqueles que estão com o título cancelado ou precisam realizar etapas como biometria. A iniciativa, em Salvador, acontece até este sábado, 2, das 8h até às 12h, na sede do órgão, no CAB.

Segundo a Corte baiana, mais de 450 mil pessoas, em todo o estado, estão com o título cancelado. Desse total, Salvador ocupa o primeiro lugar no ranking, com 106.019 documentos nesta situação.

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Em seguida aparecem:

Feira de Santana - 15.219

Vitória da Conquista - 11.600

Camaçari - 7.852

Nas primeiras horas da manhã de hoje, após o início do mutirão, o movimento na sede do Tribunal Eleitoral Baiano foi tranquilo, com poucas filas. Os que chegavam eram logo atendidos e, em uma média de dez minutos, saíam com as questões resolvidas.

No primeiro plantão eleitoral, realizado no último dia 25 de abril, foram contabilizados 5.484 atendimentos na Bahia, sendo 4.743 operações realizadas no interior do estado e 741 em Salvador.



Atendimento virtual

A expectativa é a de que esse movimento se intensifique até o próximo dia 6 de maio, quando o prazo para a regularização do título se encerra, seguindo a legislação eleitoral. Porém, em nem todos os casos há a necessidade de atendimento presencial para resolução.





De acordo com a diretora-geral do TRE-BA, Mirella Cunha, alguns procedimentos podem ser feitos de forma virtual, sem a necessidade de filas. Por meio dos canais abaixo, é possível, por exemplo, quitar multas ou transferir o local de votação.

"Todos os nossos serviços, todos os serviços da Justiça Eleitoral, podem ser efetuados à distância, tanto pelo telefone quanto pelo site. O único motivo que a Justiça Eleitoral precisa ser procurada presencialmente pelo eleitor é aquele eleitor que é o primeiro título, ou seja, ele não tem a biometria cadastrada pela Justiça Eleitoral. Então ele precisa vir presencialmente", afirmou Mirella.





Além disso, aqueles eleitores que têm o título cancelado. Esses, para regularizar, precisam sim vir presencialmente Mirella Cunha - Diretora-geral do TRE Bahia

Mirella Cunha, diretora-geral do TRE Bahia | Foto: Yuri Abreu / Ag. A TARDE

Documentação

Para aqueles que têm a real necessidade de ir até o TRE-BA e regularizar o título de eleitor, alguns documentos são indispensáveis:

Documento de identificação com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação)

Comprovante de residência emitido há, no máximo, três meses

Certificado de reservista (se do sexo masculino, acima de 18 anos)

Limitações

Segundo a representante do TRE-BA, quem não regularizar o título de eleitor até o dia 6 de maio, além de ter o título cancelado, pode sofrer algumas limitações na vida civil.

"Ele não pode se matricular em escolas públicas, em universidades. Se servidor público, ele pode não receber o salário. Ele não tira carteira de identidade, ele é impedido de tirar passaporte, vários outros óbvios da vida civil, como quem recebe, por exemplo, benefícios do governo", afirmou Mirela.

Dever

Entre os eleitores que compareceram à sede do TRE, na manhã deste sábado, a maioria foi ao local para realizar a biometria. Todos os entrevistados ressaltaram a importância de estarem em dia com as obrigações eleitorais para, em outubro, ter o poder de decidir o destino do país, nas urnas.

"Eu acho que faz diferença a gente escolher quem vai governar o país. Quando a gente está votando, a gente, de certa forma, está fazendo uma certa diferença. Eu acho importante [...] eu tenho 19 anos, ir se posicionar para tentar, por exemplo, fazer algum tipo de diferença", afirmou a estudante Tarsila Carvalho.





Movimento na sede do TRE-BA foi tranquilo na manhã deste sábado, 1º | Foto: Yuri Abreu / Ag. A TARDE

"A gente tem uma eleição importante. A gente vai escolher uma pessoa que vai reger o nosso país. Eu acho que é importantíssimo a gente estar em dia com a nossa vida eleitoral para, em outubro, a gente poder exercer a nossa função e escolher bem a pessoa que vai reger o nosso país", disse Romário Santos, que atua como gerente.

"Hoje a gente tem que ter, querendo ou não, porque assim, tudo é em prol da política Como eu tenho uma filha que está no [colégio] estadual, eu preciso estar ativa no CadÚnico pelo benefício do governo, que é o Pé de Meia. Então, quando a gente precisa também resolver alguma coisa, tipo até viagem também, o título também precisa estar ativo", concluiu a autônoma Eliana Alves.