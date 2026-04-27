JUSTIÇA ELEITORAL
Prazo para regularizar título de eleitor termina em 10 dias
Lei estabelece que o cadastro deve ser encerrado 150 dias antes do primeiro turno
O calendário eleitoral entra em sua fase mais crítica para os cidadãos brasileiros. Termina no dia 6 de maio o prazo para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor a tempo de participar do pleito de 2026.
Após essa data, o cadastro da Justiça Eleitoral será fechado para a organização da logística de votação, reabrindo apenas após o término das eleições.
O fechamento do cadastro e o calendário de 2026
A legislação eleitoral brasileira estabelece que o cadastro deve ser encerrado 150 dias antes do primeiro turno, marcado para o dia 4 de outubro.
Este período de "fechamento" é essencial para que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) processe os dados, defina os locais de votação e organize as urnas eletrônicas. Caso haja segundo turno, a data prevista é 25 de outubro.
Quem deve agir agora?
O voto é obrigatório para brasileiros maiores de 18 anos, mas as regras de alistamento abrangem diferentes faixas etárias:
- Jovens de 18 anos: Quem completa a maioridade até 6 de maio deve obrigatoriamente tirar o título.
- Voto facultativo: Jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos têm o direito de votar, mas não a obrigatoriedade.
- A partir dos 15 anos: Já é possível solicitar o documento, desde que o jovem complete 16 anos até a data da eleição.
Primeiro título exige atendimento presencial
Diferente de anos anteriores, o pedido do primeiro título agora deve ser feito exclusivamente de forma presencial. O prazo para solicitações online que dependiam de coleta biométrica posterior encerrou-se em abril.
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O cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral de seu município munido de documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado. Homens que completam 19 anos em 2026 também precisam apresentar o comprovante de quitação militar.
Regras para transferência e biometria
Para quem mudou de domicílio e deseja transferir o local de votação, o processo ainda pode ser iniciado pela internet, via Autoatendimento Eleitoral, ou presencialmente.
Os requisitos incluem ter ao menos um ano de emissão do título anterior e comprovar vínculo mínimo de três meses com a nova cidade.
Vale lembrar que todos os serviços da Justiça Eleitoral são gratuitos. Eventuais taxas só ocorrem em casos de multas por ausências não justificadas em eleições passadas.
O documento físico não é mais enviado pelo correio; o eleitor deve utilizar o aplicativo e-Título ou imprimir a certidão diretamente no site do TSE.
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