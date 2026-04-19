BRASIL
Eleições 2026: regularização de título de eleitor entra em reta final
Prazo para brasileiro e brasileiras estarem regulares na Justiça eleitoral segue até o dia 6 de maio
A menos de seis meses para o primeiro turno das eleições gerais de 2026, os eleitores devem se atentar se seus títulos de eleitores estão regulares com a Justiça eleitoral, para que possam exercer o direito do voto.
O prazo para ficar em ordem com a Justiça eleitoral segue até o dia 6 de maio, visto que, no dia seguinte, 7, o cadastro será fechado para a preparação do pleito.
Como consultar sua situação eleitoral?
Para consultar de forma rápida e gratuita, pela internet, a situação eleitoral por meio do portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Para consultar, basta acessar o menu “Consultas” e clicar em “situação do título”. Para isso, é necessário informar:
- Número do título;
- CPF;
- Ou o nome e a data de nascimento.
Além do aplicativo, o TSE informa que o status do título de eleitor também pode ser checado no site oficial do tribunal, no menu de serviços localizado no canto superior direito da tela.
Basta selecionar a opção “Situação eleitoral” e preencher os dados solicitados.
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Também através do portal do TSE, os eleitores podem emitir certidões, atualizar dados cadastrais e obter orientações para regularizar o título, caso haja alguma inconsistência.
Caso o título possua alguma irregularidade, é necessário seguir o seguinte passo a passo:
- Acesse o “Autoatendimento Eleitoral”.
- Clique em “Título Eleitoral”.
- Vá até a opção “5 – Regularize seu título eleitoral cancelado”.
- Preencha o formulário e envie os documentos solicitados.
- Anote o número do protocolo e acompanhe o andamento do pedido também pelo “Autoatendimento Eleitoral”, na opção “Acompanhe uma solicitação”.
Cancelamento do título de eleitor
O título de eleitor é cancelado por alguns motivos, como:
- Falecimento;
- Ausência à votação em três eleições consecutivas sem justificativa ou pagamento de multas eleitorais;
- Não comparecimento à revisão obrigatória do eleitorado na cidade onde vota.
Eleições 2026
O primeiro turno das eleições gerais de 2026 está marcado para o primeiro domingo de outubro, no dia 4.
Já o eventual segundo turno será realizado no dia 25 do mesmo mês.
Documentos necessários para votar
A apresentação do título de eleitor no dia da eleição não é obrigatória. Serão aceitos:
- Carteira de identidade (RG);
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
- Certificado de reservista;
- Carteira de trabalho;
- Passaporte;
- Carteira de categoria profissional reconhecida por lei.
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