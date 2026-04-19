Eleições 2026: regularização de título de eleitor entra em reta final

Siga o A TARDE no Google

Título de eleitor - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A menos de seis meses para o primeiro turno das eleições gerais de 2026, os eleitores devem se atentar se seus títulos de eleitores estão regulares com a Justiça eleitoral, para que possam exercer o direito do voto.

O prazo para ficar em ordem com a Justiça eleitoral segue até o dia 6 de maio, visto que, no dia seguinte, 7, o cadastro será fechado para a preparação do pleito.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como consultar sua situação eleitoral?

Para consultar de forma rápida e gratuita, pela internet, a situação eleitoral por meio do portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para consultar, basta acessar o menu “Consultas” e clicar em “situação do título”. Para isso, é necessário informar:

Número do título;

CPF;

Ou o nome e a data de nascimento.

Além do aplicativo, o TSE informa que o status do título de eleitor também pode ser checado no site oficial do tribunal, no menu de serviços localizado no canto superior direito da tela.

Basta selecionar a opção “Situação eleitoral” e preencher os dados solicitados.

Também através do portal do TSE, os eleitores podem emitir certidões, atualizar dados cadastrais e obter orientações para regularizar o título, caso haja alguma inconsistência.

Caso o título possua alguma irregularidade, é necessário seguir o seguinte passo a passo:

Acesse o “Autoatendimento Eleitoral”. Clique em “Título Eleitoral”. Vá até a opção “5 – Regularize seu título eleitoral cancelado”. Preencha o formulário e envie os documentos solicitados. Anote o número do protocolo e acompanhe o andamento do pedido também pelo “Autoatendimento Eleitoral”, na opção “Acompanhe uma solicitação”.

Cancelamento do título de eleitor

O título de eleitor é cancelado por alguns motivos, como:

Falecimento;

Ausência à votação em três eleições consecutivas sem justificativa ou pagamento de multas eleitorais;

Não comparecimento à revisão obrigatória do eleitorado na cidade onde vota.

Eleições 2026

O primeiro turno das eleições gerais de 2026 está marcado para o primeiro domingo de outubro, no dia 4.

Já o eventual segundo turno será realizado no dia 25 do mesmo mês.

Documentos necessários para votar

A apresentação do título de eleitor no dia da eleição não é obrigatória. Serão aceitos: