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Eleições 2026: regularização de título de eleitor entra em reta final

Prazo para brasileiro e brasileiras estarem regulares na Justiça eleitoral segue até o dia 6 de maio

Gustavo Zambianco
Por

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Título de eleitor
Título de eleitor -

A menos de seis meses para o primeiro turno das eleições gerais de 2026, os eleitores devem se atentar se seus títulos de eleitores estão regulares com a Justiça eleitoral, para que possam exercer o direito do voto.

O prazo para ficar em ordem com a Justiça eleitoral segue até o dia 6 de maio, visto que, no dia seguinte, 7, o cadastro será fechado para a preparação do pleito.

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Como consultar sua situação eleitoral?

Para consultar de forma rápida e gratuita, pela internet, a situação eleitoral por meio do portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para consultar, basta acessar o menu “Consultas” e clicar em “situação do título”. Para isso, é necessário informar:

  • Número do título;
  • CPF;
  • Ou o nome e a data de nascimento.

Além do aplicativo, o TSE informa que o status do título de eleitor também pode ser checado no site oficial do tribunal, no menu de serviços localizado no canto superior direito da tela.

Basta selecionar a opção “Situação eleitoral” e preencher os dados solicitados.

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Também através do portal do TSE, os eleitores podem emitir certidões, atualizar dados cadastrais e obter orientações para regularizar o título, caso haja alguma inconsistência.

Caso o título possua alguma irregularidade, é necessário seguir o seguinte passo a passo:

  1. Acesse o “Autoatendimento Eleitoral”.
  2. Clique em “Título Eleitoral”.
  3. Vá até a opção “5 – Regularize seu título eleitoral cancelado”.
  4. Preencha o formulário e envie os documentos solicitados.
  5. Anote o número do protocolo e acompanhe o andamento do pedido também pelo “Autoatendimento Eleitoral”, na opção “Acompanhe uma solicitação”.

Cancelamento do título de eleitor

O título de eleitor é cancelado por alguns motivos, como:

  • Falecimento;
  • Ausência à votação em três eleições consecutivas sem justificativa ou pagamento de multas eleitorais;
  • Não comparecimento à revisão obrigatória do eleitorado na cidade onde vota.

Eleições 2026

O primeiro turno das eleições gerais de 2026 está marcado para o primeiro domingo de outubro, no dia 4.

Já o eventual segundo turno será realizado no dia 25 do mesmo mês.

Documentos necessários para votar

A apresentação do título de eleitor no dia da eleição não é obrigatória. Serão aceitos:

  • Carteira de identidade (RG);
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
  • Certificado de reservista;
  • Carteira de trabalho;
  • Passaporte;
  • Carteira de categoria profissional reconhecida por lei.

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