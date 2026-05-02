TRE faz alerta para mais de 450 mil eleitores na Bahia

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A regularização pode ser feita de forma presencial, - Foto: Divulgação | TRE-BA

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE) fez alerta para os 453.414 eleitoras e eleitores que estão com título cancelado para regularizar o documento até o dia 6 de maio.

A regularização pode ser feita de forma presencial, comparecendo a qualquer cartório eleitoral de seu domicílio ou unidade de atendimento da Justiça Eleitoral.

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Também é possível fazer o serviço sem sair de casa, de forma on-line, por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do Tribunal.

As cidades com maiores números de títulos cancelados são:

Salvador - 106.019 títulos

- 106.019 títulos Feira de Santana - 15.219 títulos

- 15.219 títulos Vitória da Conquista - 11.600 títulos

- 11.600 títulos Camaçari - 7.852 títulos

Após o dia 6 de maio, o cadastro eleitoral será fechado.

A diretora-geral do Órgão, Mirella Cunha, comentou sobre a importância de estar com o documento regular, sendo fundamental para poder exercer o direito ao voto nas próximas eleições, que acontecerão no dia 4 de outubro, e evitar restrições em atividades públicas e privadas que exigem comprovação de quitação eleitoral.

Documentos necessários

Para regularização do documento, é necessário apresentar, no atendimento:

Comprovante de residência emitido há, no máximo, três meses

Documento de identificação com foto (Registro Geral; Carteira Nacional de Habilitação do modelo novo; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Documento Nacional de Identificação ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei, a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA) e Conselho Federal de Medicina (CRM).

Quais são os postos de atendimento

Além dos Cartórios Eleitorais, das Centrais de Atendimento ao Público (CAP), tanto em Salvador quanto em outras cidades do interior do Estado, é possível procurar os serviços da Justiça Eleitoral nos postos do SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão e nos Postos de Atendimento Descentralizados.