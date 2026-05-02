Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

TRE faz alerta para mais de 450 mil eleitores na Bahia

Justiça eleitoral dá até o dia 6 de maio o prazo para regularizar situação

Carla Melo
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A regularização pode ser feita de forma presencial,
A regularização pode ser feita de forma presencial, - Foto: Divulgação | TRE-BA

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE) fez alerta para os 453.414 eleitoras e eleitores que estão com título cancelado para regularizar o documento até o dia 6 de maio.

A regularização pode ser feita de forma presencial, comparecendo a qualquer cartório eleitoral de seu domicílio ou unidade de atendimento da Justiça Eleitoral.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Também é possível fazer o serviço sem sair de casa, de forma on-line, por meio do Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do Tribunal.

As cidades com maiores números de títulos cancelados são:

  • Salvador - 106.019 títulos
  • Feira de Santana - 15.219 títulos
  • Vitória da Conquista - 11.600 títulos
  • Camaçari - 7.852 títulos

Após o dia 6 de maio, o cadastro eleitoral será fechado.

Leia Também:

Kiss & Fly: lei quer pôr fim à polêmica tarifa no Aeroporto de Salvador
Deputado baiano sobrevive a grave acidente: "Morte perdeu de novo"
Suspeito de estupro coletivo de crianças em SP é preso na Bahia

A diretora-geral do Órgão, Mirella Cunha, comentou sobre a importância de estar com o documento regular, sendo fundamental para poder exercer o direito ao voto nas próximas eleições, que acontecerão no dia 4 de outubro, e evitar restrições em atividades públicas e privadas que exigem comprovação de quitação eleitoral.

Documentos necessários

Para regularização do documento, é necessário apresentar, no atendimento:

  • Comprovante de residência emitido há, no máximo, três meses
  • Documento de identificação com foto (Registro Geral; Carteira Nacional de Habilitação do modelo novo; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Documento Nacional de Identificação ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei, a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB-BA), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA-BA) e Conselho Federal de Medicina (CRM).

Quais são os postos de atendimento

Além dos Cartórios Eleitorais, das Centrais de Atendimento ao Público (CAP), tanto em Salvador quanto em outras cidades do interior do Estado, é possível procurar os serviços da Justiça Eleitoral nos postos do SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão e nos Postos de Atendimento Descentralizados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições Política título de eleitor

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A regularização pode ser feita de forma presencial,
Play

Prejuízo de R$ 45 milhões: 300 mil pés de maconha são erradicados na Bahia

A regularização pode ser feita de forma presencial,
Play

Kiss & Fly: contra cobrança, deputado entrega requerimento ao presidente da Anac

A regularização pode ser feita de forma presencial,
Play

Minha Casa, Minha Vida garante mais de 100 mil moradias e reduz déficit na Bahia

A regularização pode ser feita de forma presencial,
Play

VÍDEO: Carreta com soja tomba e interdita importante rodovia baiana

x