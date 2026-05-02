Deputado baiano sobrevive a grave acidente: "Morte perdeu de novo"

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Carro em que estava deputado estadual ficou completamente destruído após acidente - Foto: Reprodução

O deputado estadual Samuel Júnior (PL) sofreu um grave acidente na noite de sexta-feira, 1º, em Potiraguá, no sul da Bahia, quando se deslocava em direção a Cipó (região norte), em uma viagem de mais de 600 km.

O liberal estava acompanhado de sua equipe de assessores e participava de agenda oficial no município. O carro capotou logo após deixar a cidade e ficou completamente destruído.

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Deputado estadual Samuel Júnior (PL) | Foto: Lucas Franco / Ag. A Tarde

Apesar do grande susto, todos os ocupantes não sofreram ferimentos graves. Eles foram submetidos a exames médicos em um hospital da região e liberados em seguida.

Em seu perfil no Instagram, Samuel Júnior postou um vídeo com imagens do acidente e agradeceu às orações recebidas.

"Essa madrugada vivemos mais um grande livramento de Deus. Estamos bem porque o laço quebrou, e mais uma vez o Senhor mostrou que é Ele quem guarda e livra os seus", escreveu ele na legenda da publicação.

"A morte perdeu de novo, porque as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Somos gratos pelo cuidado, pela proteção e pela misericórdia d'Ele sobre nós e nossas famílias. Sei que os joelhos de muitos tem nos sustentado de pé", completou Samuel Júnior.

Quem é Samuel Júnior?

Samuel Santana Couto Junior, conhecido como Samuel Junior, é um político brasileiro, atualmente exercendo seu terceiro mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Atualmente, é o 1º Secretário da Mesa Diretora: eleito para o biênio 2025–2027, é responsável pela gestão administrativa e organizacional da Assembleia.

Em abril, o deputado oficializou sua migração do Republicanos para o Partido Liberal (PL).

Nascido no dia 7 de abril de 1979, em Salvador, Bahia, Samuel é ligado à Convenção das Assembleias de Deus na Bahia (CEADEB) e possui forte atuação parlamentar voltada para valores cristãos.