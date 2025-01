UPB: Prefeitos do PSD se articulam para decidir candidato em disputa

- Foto: Divulgação

Os prefeitos de Ituaçu, Phellipe Brito, e de Itabuna, Augusto Castro, candidatos do PSD à presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB), estiveram juntos, nesta quarta-feira,18, para discutir a articulação da unidade em torno da disputa.

O gestor de Ituaçu ressaltou o compromisso dos dois prefeitos sobre o PSD ter uma só concorrente. "Foi uma conversa muito boa com Augusto, que é um excelente quadro do nosso partido e do municipalismo na Bahia. Acredito que construiremos a unidade. É importante que o maior partido da Bahia, aquele que elegeu mais prefeitos, tenha um só nome na disputa", declarou.

Leia também

>> Governador Jerônimo registra marca de 300 municípios baianos visitados

Phellipe garantiu que conta atualmente com o apoio de mais de 190 prefeitos e que segue firme na disputa. "Temos feito essa campanha de prefeito para prefeito, dialogando bem com colegas de diversos partidos, a exemplo do próprio PSD, do Avante, do PP, do PSB, do PT e dos demais da base do governo e até mesmo da oposição", pontuou.

Os senadores Otto Alencar e Ângelo Coronel, do PSD, também têm articulado para que haja um consenso dentro do partido em torno da disputa pelo comando da UPB. Os dois aguardam um posicionamento de Phellipe e de Augusto.

Segundo o atual presidente da UPB, Quinho Tigre (PSD), prefeito de Belo Campo, a entidade deve publicar no início de janeiro o edital de convocação da eleição do sucessor para o biênio 2025/2026.