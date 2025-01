"Vagabundo", diz deputado bolsonarista após fala de Lula sobre amante

Deputado detona declaração do presidente - Foto: Divulgação | ALMT

O deputado estadual bolsonarista Gilberto Cattani (PL-MT) usou as redes sociais para criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o petista sugerir que os homens gostam mais das amantes do que das esposas.

Cattani acusou Lula de ser aliado de ditaduras, além de afirmar que os homens que gostam mais das amantes são "vagabundos". Na ocasião, Lula se colocou como um amante da democracia.

“Estou aqui para mandar um recado direto ao presidente da República do Brasil, o senhor Luiz Inácio. Meu amigo, primeiro quero dizer a você que os homens não gostam mais das amantes do que das esposas, esses são os vagabundos, esses são os traidores. Aqueles que não respeitam nenhuma promessa feita à sua esposa nem a promessa feita diante de Deus no altar. Esses não são homens. Homens honram e amam sua esposa e sua família”, disparou o deputado, em trecho da publicação.

“Você é amante da ditadura do Maduro, do Ortega, do pessoal do Irã. As suas amantes de fato são as ditaduras espalhadas pelo mundo. Repito para você, não é de homens que você está falando, mas de vagabundo, onde todos aqueles que têm amantes se enquadram", completou.