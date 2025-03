Valdemar Costa Neto pede suspensão de restrições de contato com Bolsonaro

- Foto: Divulgação/PL

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para suspender o limite de contato imposto entre ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro por conta da investigação sobre a suposta trama golpista na eleição de 2022.

A defesa de Valdemar pede ainda a suspensão do impedimento de contato com todos os outros investigados e a restituição dos bens pessoais que foram apreendidos pela Polícia Federal durante as investigações, como três relógios de luxo e R$ 53,7 mil em dinheiro vivo. O presidente do PL também teve o passaporte apreendido, o que o impede de viajar para o exterior.

Valdemar e Bolsonaro foram impedidos de conversar após decisão de Moraes, assinada em fevereiro de 2024, no momento em que os dois citados foram alvos de buscas e apreensões da Polícia Federal na investigação da trama golpista do último pleito eleitoral.

Como não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, a defesa de Valdemar pede "a revogação de toda e qualquer medida cautelar" que tenha sido imputada ao se cliente.

"Conquanto tenha inicialmente figurado como um dos investigados, o requerente foi acertadamente excluído da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, circunstância suficiente para fazer cessar toda e qualquer medida cautelar pessoal ou patrimonial decretada em seu desfavor", alega.