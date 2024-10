Valdemar prega aliança do PL com o centro em 26: "Temos que trazer"

Valdemar Costa Neto fala sobre aliança do PL com o centro - Foto: Reprodução | Youtube

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, pregou uma aliança do partido bolsonarista com partidos e nomes do chamado centro para as eleições de 2026. Para o dirigente, o ex-presidente Jair Bolsonaro precisará entender a necessidade de aproximação com políticos desse espectro.

"Nós temos que trazer para ganhar a eleição em 2026. Se nós não trouxermos esse pessoal, nós não temos maioria. Temos de trazer, com jeito, com Bolsonaro. Ele fez muito por nós, tem de ter jeito. Eles têm de entender. Não só ele. O Nikolas também. Ele é muito radical. Tem gente boa em todos os lugares e temos de trazer esse pessoal", disparou Valdemar, em entrevista com o jornal O Globo.

Durante o período de formação de alianças para as eleições municipais deste ano, o PL orientou que os diretórios não fizessem coligações com siglas de esquerda, como o PT. Apesar da orientação, a legenda se uniu aos petistas em cidades como São Luís, no Maranhão.