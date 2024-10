Eduardo Bolsonaro pode ser novo presidente do PL

Parlamentar confirmou movimentação - Foto: Mário Agra | Câmara dos Deputados

O Partido Liberal (PL), atualmente comandado por Valdemar Costa Neto, pode passar a ser chefiado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP). A possibilidade de mudança foi confirmada pelo próprio parlamentar nesta sexta-feira, 4.

Antes de qualquer movimentação, o liberal afirmou que conversará com o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sobre o assunto.

“Fico feliz com essa possibilidade. Mas irei conversar antes com Jair Bolsonaro e com Valdemar Costa Neto. Eu continuo seguindo meus princípios, sigo o meu pai, cumpro missão do Jair Bolsonaro e quero carta branca do partido para representar os valores dos conservadores do Brasil”, disse, em entrevista à CNN.

Um dos motivos para a eventual mudança deve-se à barreira comunicacional imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após decisão do ministro Alexandre de Moraes, entre o dirigente partidário e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Existe essa proibição de Valdemar ter contato com Jair Bolsonaro. Isso atrapalha o partido.”

A sigla entende que a medida prejudicou a estratégia na eleição municipal entre os prefeituráveis do partido pelo país.