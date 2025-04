Valor do salário mínimo no Brasil pode ter aumento e chegar a R$ 1.627

Carteira de trabalho digital - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O valor do salário mínimo no Brasil deve chegar a R$ 1627 em 2026, conforme prevê o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O valor, que não é definitivo, deve constar da apresentação do projeto de diretrizes orçamentarias do ano que vem, que será enviado ao Congresso Nacional na próxima terça-feira. O piso de 2025 foi definido em R$ 1.518.

O valor do salário mínimo é base de uma série de pagamentos, como aposentadorias, pensões e o Benefício de Prestação Continuada. Por isso, o valor precisa constar nas propostas relacionadas ao orçamento.

No entanto, o valor final tende a mudar ao longo do ano, por conta da inflação. O resultado da conta é a inflação acumulada até novembro do ano anterior (ou seja, para 2026, considera-se uma previsão dos preços em 2025) mais o crescimento do PIB de dois anos antes, neste ano, 2024.

Os valores serão apresentados no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026. O texto vai oficializar uma meta de superávit de 0,25% do PIB, podendo variar entre um resultado neutro ou um superávit de 0,5% do PIB. Assim, o governo Lula terá que entregar um superávit no seu último ano de governo.