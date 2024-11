Vice-presidente do PT é preso por suspeita de pedofilia

Ele foi preso nesta quinta-feira, 24 - Foto: Alessandro Dantas | PT no Senado

O vice-presidente do PT do Distrito Federal, Wilmar Lacerda, foi preso preventivamente nesta quinta-feira, 24, em Brasília, por suspeita de pedofilia contra duas adolescentes de 13 e 17 anos. A prisão acontece após a deflagração da "Operação Predador" da Polícia Civil do estado.

O processo está em segredo de Justiça.



Os agentes de segurança chegaram até do dirigente partidário após cumprirem mandados de busca e apreensão em endereços de um empresário, amigo de Lacerda. Ao inspecionar o celular do investigado, os policiais encontraram troca de mensagens com Wilmar referentes aos abusos.

Leia mais

>> Lula lamenta morte do ex-pugilista Maguila

>> Vendedor de tarja preta e anabolizantes por WhatsApp é preso

>>Desembargadores são afastados por suspeita de venda de sentenças

Os investigadores, de acordo com o g1, descobriram que o empresário organizava festas com meninas em uma chácara, em Brasília, e dava presentes para elas.



Conforme a força de segurança, as mensagens são consideradas evidências de que Wilmar Lacerda participava de programas. Segundo eles, Lacerda é suspeito de aliciar e abusar de "dezenas de adolescentes, a maioria com 12 e 13 anos de idade.

As apurações ainda revelaram pagamentos do empresário investigado para a contratação das garotas de programa. O inquérito é conduzido pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).