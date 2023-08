Vídeo: bolsonarista chama a polícia para retirar deputada de audiência

A presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Bia Kicis, não reconheceu a deputada Fernanda Pessoa (União-CE) durante uma audiência nesta quarta-feira, 9. Diante da situação, ela cometeu a 'gafe' de pedir à Polícia Legislativa para retirar a colega parlamentar do auditório onde o grupo fazia uma reunião.

A comissão estava ouvindo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, que era aplaudida por assessores a cada resposta dada aos parlamentares. A situação gerou desconforto na ala bolsonarista e alguns deputados pediram a retirada dos apoiadores da ministra do espaço.

Para tentar 'solucionar' a questão, a presidente acionou a Polícia Legislativa para colocar um ponto final nas intervenções. “Eu estava aqui observando, e tem presentes que não são parlamentares. Então, eu vou pedir que se retirem ou a Polícia Legislativa vai ser chamada a conduzir amigavelmente essas pessoas. Por favor, um representante da Polícia Legislativa. Tem uma senhora de blazer rosa ali [ Fernanda Pessoa] mexendo no celular", disse Bia Kicis.

Ao saber que a "senhora" era uma deputada, Bia Kicis se desculpou. A deputada Fernanda Pessoa disse que ficou ofendida com o fato. “Me senti realmente ofendida. Represento o estado do Ceará e fui a deputada mais votada do nosso partido”, disse a parlamentar.