HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Vídeo: bolsonarista faz pedido polêmico após megaoperação no Rio

Parlamentar, em discurso na Câmara, falou sobre operação das polícias Militar e Civil que resultou em mais de 120 mortes

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

30/10/2025 - 10:00 h | Atualizada em 30/10/2025 - 10:34
Deputado federal André Fernandes (PL-CE) pediu minuto de aplausos após mega operação no Rio de Janeiiro
Um deputado bolsonarista fez um pedido inusitado durante a sessão plenária na Câmara dos Deputados, na quarta-feira, 29, diante da repercussão da megaoperação das polícias Militar e Civil, no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 120 mortes, de acordo com o governo do Estado.

Na oportunidade, o parlamentar André Fernandes (PL-CE) pediu que a Casa prestasse “um minuto de aplausos para os mais de 100 bandidos assassinados no Rio de Janeiro”. No discurso, ele elogiou a mobilização dos agentes de segurança pública.

"Eu gostaria de pedir que esta Casa fizesse [...] um minuto de aplausos para os mais de cem bandidos assassinados no Rio de Janeiro [...] Pode chegar a 200, 300, o quanto seja necessário", afirmou Fernandes.

Uma perfeita operação, só não foi perfeita por causa das mortes dos nossos guerreiros policiais
André Fernandes - Deputado federal (PL-CE)

Leia Também:

Cantor famoso detona megaoperação no Rio: “Imbecis do caralh*”
Randolfe faz grave relação entre megaoperação no Rio e eleições
Jerônimo cede setor de inteligência ao governo do Rio após operação

Após o pedido, Fernandes e outros deputados de direita aplaudiram a ação policial (veja vídeo abaixo), enquanto outros parlamentares protestaram contra a fala do cearense.

André Fernandes Câmara dos Deputados megaoperação Rio de Janeiro

