Vídeo: bolsonarista faz pedido polêmico após megaoperação no Rio

Deputado federal André Fernandes (PL-CE) pediu minuto de aplausos após mega operação no Rio de Janeiiro - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Um deputado bolsonarista fez um pedido inusitado durante a sessão plenária na Câmara dos Deputados, na quarta-feira, 29, diante da repercussão da megaoperação das polícias Militar e Civil, no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 120 mortes, de acordo com o governo do Estado.

Na oportunidade, o parlamentar André Fernandes (PL-CE) pediu que a Casa prestasse “um minuto de aplausos para os mais de 100 bandidos assassinados no Rio de Janeiro”. No discurso, ele elogiou a mobilização dos agentes de segurança pública.

"Eu gostaria de pedir que esta Casa fizesse [...] um minuto de aplausos para os mais de cem bandidos assassinados no Rio de Janeiro [...] Pode chegar a 200, 300, o quanto seja necessário", afirmou Fernandes.

Uma perfeita operação, só não foi perfeita por causa das mortes dos nossos guerreiros policiais André Fernandes - Deputado federal (PL-CE)

Após o pedido, Fernandes e outros deputados de direita aplaudiram a ação policial (veja vídeo abaixo), enquanto outros parlamentares protestaram contra a fala do cearense.