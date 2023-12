Vídeo: deputados chamam Lula de "ladrão" em chegada ao Congresso | A TARDE

A chegada do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao Congresso Nacional, nesta quarta-feira, 20, gerou manifestação contrárias por parte de opositores. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) foi um deles, que puxou o cara de "ladrão" e compartilhou o momento nas redes sociais.

O chefe do Poder Executivo brasileiro compareceu à Câmara dos Deputados por conta da sessão especial que ocorreu para promulgação da reforma tributária.

Nas imagens divulgadas por Nikolas no Instagram, vários deputados aparecem cantando "o ladrão chegou" para Lula, que havia acabado de subir no palanque do Congresso Nacional. Presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) precisou chamar a atenção dos colegas deputados que estavam presente.

"Meus amigos e minhas amigas, vamos guardar nossas convicções para as sessões normais de plenário [...] Vamos fazer o máximo possível para nos comportarmos com o máximo de decoro”, afirmou.

Depois, durante o discurso do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a base do governo aplaudiu o petista e a oposição continuou vaiando.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais