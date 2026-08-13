VÍDEO: Presidente do TRE-BA relata ameaça de Marcelo Nilo

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Maurício Kertzman, relatou ter sido ameaçado pelo deputado federal Marcelo Nilo (Republicanos) com um suposto dossiê contra o desembargador. Em sessão da Corte realizada na tarde desta quinta-feira, 13, Kertzman exibiu um áudio o qual teria recebido do parlamentar e informou que acionou o Ministério Público para apreciar os fatos.

No relato, o desembargador contou que tinha dado um voto desfavorável a Marcelo Nilo em uma ação por propaganda antecipada na semana passada. Kertzman relatou ter recebido a gravação de visualização única à noite e suspeitou de que o áudio poderia provocar suspeição do presidente do TRE-BA no caso.

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"Se você continuar fazendo essa sacanagem que está fazendo comigo, a serviço de Rui dos Respiradores, pode ter certeza que a Bahia toda vai ver o dossiê. É pesado, viu!", diz Nilo no áudio.

Encontro com irmã

Kertzman também afirmou que teria encontrado com a irmã do deputado, a desembargadora Ivana Nilo, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), no mesmo dia, no turno da tarde, e teria recebido elogios dela em nome de Marcelo Nilo.

"Terminamos o julgamento por volta das 13h. Inclusive, à tarde, encontrei a irmã do candidato, ela até me disse que o deputado gostava muito de mim. Porém, à noite, recebi um áudio de audição única. Como achei estranho, não quis abrir", relatou.

MP acionado

Na sessão, o desembargador afirmou que acionou o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público da Bahia (MP-BA) para apurar as circunstâncias. Além disso, Kertzman declarou não ser suspeito para continuar a apreciação da ação contra Marcelo Nilo.

"Já estão sendo adotadas as medidas no MP-BA e no MPF para apurar o conteúdo do áudio, por conta da minha função de julgador, diante de qualquer tipo de interferência", afirmou o presidente do TRE-BA.