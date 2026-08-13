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TRE-BA entrega Medalha do Mérito Eleitoral com Palma a Ricardo Maracajá

Homenagem ao desembargador substituto da classe dos juristas reconhece relevantes serviços prestados

Redação
Por Redação
Imagem ilustrativa da imagem TRE-BA entrega Medalha do Mérito Eleitoral com Palma a Ricardo Maracajá
Eleições 2026

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), entrega nesta quinta-feira, 13, a Medalha do Mérito Eleitoral com Palma ao desembargador substituto Ricardo Borges Maracajá Pereira. A homenagem é concedida em reconhecimento à contribuição de Maracajá para o engrandecimento da Justiça Eleitoral.

A medalha será entregue pelo presidente do TRE-BA, desembargador Maurício Kertzman, na Sala de Sessões da Corte, após a sessão de julgamento das 16h, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

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O magistrado foi nomeado desembargador substituto do TRE-BA em junho de 2024, após ser o mais votado em sua primeira disputa na lista tríplice da advocacia para a vaga destinada à classe dos juristas.

Formado em Direito pela Faculdade Ruy Barbosa, Ricardo Maracajá também cursou Ciências Contábeis na Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ele possui especializações em Direito Tributário, Licitações, Gestão Esportiva e Direito Eleitoral.

Antes de chegar ao TRE-BA, atuou em diferentes comissões da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Bahia (OAB-BA) e exerceu os cargos de procurador-geral do município de Santa Bárbara, entre 2016 e 2020, e procurador-chefe de Terra Nova, de 2021 a 2023.

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