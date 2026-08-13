ELEIÇÕES
"Sistema vai tentar me parar", dispara Flávio Bolsonaro após ser barrado no TSE
Senador teve filiação ao Missão registrada sem permissão
O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à presidência da República nas eleições deste ano, se pronunciou em vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira, 13, após ter sua candidatura ao Palácio do Planalto barrada no TSE.
No vídeo, Flávio acusa o "sistema" de atuar para impedir sua tentativa de chegar à presidência. O senador teve sua candidatura barrada após uma filiação ao Missão, partido do MBL, feita sem a sua permissão.
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"Vocês viram que fraudaram a minha filiação partidária. O sistema vai tentar de tudo para me parar, mas não vai conseguir, porque Deus está no comando", disparou Flávio Bolsonaro, que ainda convocou uma transmissão ao vivo ainda para esta quinta, 13.
Entenda filiação de Flávio Bolsonaro ao Missão
Flávio Bolsonaro, candidato ao PL à presidência da República, teve seu nome filiado ao partido Missão na Justiça Eleitoral. O registro ocorreu na noite desta quarta-feira, 12.
Com o registro, Flávio teve sua candidatura barrada no sistema da Justiça Eleitoral. A campanha do candidato tenta reverter o quadro.
TSE abre inquérito
A Justiça Eleitoral abriu um inquérito para apurar a filiação sem permissão de Flávio ao Missão, negando também qualquer invasão de uma hacker ao sistema.
“O Tribunal Superior Eleitoral informa que a filiação de Flávio Bolsonaro ao partido Missão não foi fruto de hackeamento do sistema de filiação partidária, mas sim de uso indevido da ferramenta por parte de alguém que possuía as credenciais da legenda para efetivar filiações”, diz trecho da nota.