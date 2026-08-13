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A TARDE Eleições repercute sabatinas de Marcelo Carvalho e Delliana; Flávio Bolsonaro é barrado pelo TSE

Programa analisa defesa do fim da escala 6x1, representatividade feminina e segurança pública

Eduardo Dias
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Leo Almeida e Eduardo Dias comandam o A TARDE Eleições com análises e bastidores da política
Leo Almeida e Eduardo Dias comandam o A TARDE Eleições com análises e bastidores da política - Foto: Ag. A TARDE
Eleições 2026

O programa A TARDE Eleições no ar ao vivo nesta quinta-feira, às 15h, no A TARDE Paly no YouTube, destrincha os principais momentos do ciclo de sabatinas com os candidatos ao Senado Federal pela Bahia, além de repercutir os desdobramentos que movimentam o ecossistema político baiano e nacional.

A equipe também abordará sobre a notícia do dia: o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 'barrou' o registro da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à presidência da República, prevista para ocorrer nesta quinta-feira, 13.

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A edição, comandada pelos jornalistas jornalistas Eduardo Dias e Leo Almeida, coloca em foco as entrevistas de Marcelo Carvalho e Delliana Ricelli, postulantes à Câmara Alta pela Federação PSOL-Rede.

Marcelo Carvalho defende 3ª via e revisão na segurança pública

Candidato ao Senado pela Federação PSOL-Rede, Marcelo utilizou o espaço da sabatina para marcar posição como uma alternativa independente em relação aos grupos políticos tradicionais do estado.

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Única mulher a disputar a vaga ao Senado Federal na Bahia nesta eleição, Delliana trouxe para a sabatina pautas voltadas à representatividade e à reformulação do olhar sobre a segurança pública.

A candidata também unificou discurso com a federação ao pedir o fim da escala de trabalho 6x1, apontando o desgaste da classe trabalhadora como uma questão central de saúde pública e economia.

Assista Ao Vivo:

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