ELEIÇÕES
"Não trabalho com criminalização da polícia", diz Delliana Ricelli
Candidata do Psol ao Senado participou de sabatina A TARDE
Postulante do Psol ao Senado nas eleições deste ano, Delliana Ricelli falou sobre a atuação da polícia baiana, durante a sabatina promovida pelo Grupo A TARDE, nesta quarta-feira, 12.
Questionada sobre as diferenças entre o Psol e o PT na Bahia, Delliana citou a visão do partido sobre a segurança pública no estado, evitando o que chamou de "lógica de criminalização da polícia".
"Ver e ouvir que o processo da segurança pública é algo pensado como algo exclusivo de polícia é uma questão que anos e anos a gente vê a receita repetida e sem resultados", destacou a candidata ao Senado.
"Policiais são trabalhadores"
Ao defender o investimento no trabalho de inteligência na segurança pública, Delliana afirmou que os agentes que atuam no combate ao crime precisam ser visto como "trabalhadores que recebem ordens", mas pontuou que a polícia não pode ter caráter letal.
Leia Também:
"Não trabalho com essa lógica de criminalização da polícia. Policiais são trabalhadores como eu, que recebem ordens, mas eu acredito que não dá para continuar tendo a polícia letal. Isso vai exigir investimento do Estado, com serviços de inteligência", afirmou.
Sabatina A TARDE
Delliana Ricelli foi a terceira entrevistada na sabatina promovida pelo Grupo A TARDE, nesta quarta-feira, 12. A entrevista foi comandada por Eduardo Dias, editor de Política de A TARDE, e Juliana Nobre, Head do Núcleo Massa!. A agenda dos próximos dias será a seguinte:
- 13/08: Jaques Wagner (PT);
- 14/08: Angelo Coronel (Republicanos);
- 17/08: Rui Costa (PT).