Delliana Ricelli cobra mais mulheres na política e defende policiais

Única mulher candidata ao Senado na Bahia nas eleições de 2026, Delliana Ricelli (PSOL) cobrou mais participação feminina na política, durante a sabatina do Grupo A TARDE, realizada nesta quarta-feira, 12.

Ricelli foi a terceira candidata ao Senado a participar da série de entrevistas promovida pelo A TARDE. A sabatina foi conduzida por Eduardo Dias, editor de Política do Grupo A TARDE, e Juliana Nobre, head do núcleo Massa!, com participação dos jornalistas Rodrigo Tardio, da editoria de Política do portal A TARDE, e William Falcão, jornalista convidado do Massa!.

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Ao ser questionada sobre o assunto a baixa representatividade feminina no processo eleitoral, ela afirmou que as dificuldades enfrentadas pelas mulheres para conciliar trabalho, tarefas domésticas e participação política ajudam a explicar esse cenário.

"Eu acredito que a gente vai ter uma democracia plena quando a gente tiver mais mulheres nos espaços de decisão. Isso em todas as esferas, em todos os lugares”, afirmou a candidata.

A candidata também afirmou que a defesa da participação feminina não representa uma oposição aos homens, mas a busca por equilíbrio na ocupação dos espaços de poder.

"Então, é pensar isso também, porque, quando a gente fala de ser mulher, muitas pessoas têm alguns problemas de interpretação, acho que é um processo mesmo da nossa formação, de dizer que a gente quer acabar com os homens e que não é isso, a gente quer paridade, a gente quer estar nos espaços também, a gente também quer tomar as decisões, a gente não quer apenas estar operacionalizando, a gente também quer ter a oportunidade de decidir, né? E eu acho que, embora a gente não tenha uma governadora, a gente tem um processo de uma candidatura que tem sido construída também por mulheres", avaliou.

"Policiais são trabalhadores"

A atuação da polícia baiana foi outro tema abordado pela candidata. Ela citou a visão do partido sobre a segurança pública no estado, evitando o que chamou de "lógica de criminalização da polícia".

Delliana afirmou que os agentes que atuam no combate ao crime precisam ser visto como "trabalhadores que recebem ordens", mas pontuou que a polícia não pode ter caráter letal.

"Não trabalho com essa lógica de criminalização da polícia. Policiais são trabalhadores como eu, que recebem ordens, mas eu acredito que não dá para continuar tendo a polícia letal. Isso vai exigir investimento do Estado, com serviços de inteligência", afirmou.

Escala 6x1

Durante a sabatina, Delliana Ricelli defendeu o fim da escala 6x1, uma das bandeiras da sua legenda nos últimos meses, encabeçada pela deputada federal Érika Hilton. Questionada sobre o tema, Delliana citou o próprio exemplo, apontando dificuldades de organização da rotina.

A candidata também chamou o atual modelo de regime de trabalho de "perverso", afirmando que a escala "tira a possiblidade de convívio familiar".

Delliana foi a terceira candidata entrevistada na sabatina do Grupo A TARDE. - Foto: Uendel Galter Ag. A TARDE

"Escala 6x1 é perversa porque tira a possibilidade do seu convívio familiar. Isso desdobra com o sujeito que a gente recebe na escola, que a família às vezes não teve como dar requisitos básicos [...] Eu fico perguntando que horas elas organizam a vida de vocês. A gente precisa pensar nesse processo", disparou a candidata.

Próximas sabatinas

Além de Delliana, João Roma (PL) e Marcelo Carvalho (Rede), já entrevistados, o calendário também prevê as entrevistas com:

Rui Costa

Jaques Wagner e

Angelo Coronel

Na segunda semana, o Grupo A TARDE também realizará sabatinas com os candidatos ao governo da Bahia, também às 10h: