Ronaldo Mansur define rota do 1º dia de campanha ao governo da Bahia

O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), passará por três cidades no próximo domingo, 16, primeiro dia oficial da campanha ao Palácio de Ondina. A confirmação foi dada ao portal A TARDE em entrevista na terça-feira, 11.

De acordo com ele, na agenda estão previstas visitas nas cidades de Cachoeira, Alagoinhas e Salvador. "A expectativa é que o nosso grupo político, a nossa chapa de senadores, a nossa chapa de estadual e de federal, ela esteja fazendo uma campanha coletiva. Nós somos uma federação e a gente não tem a estrutura do Estado nem de Salvador", afirmou ele.

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Demarcação de posição

O psolista também analisou a postura dele no debate promovido pela Band Bahia, no último domingo, 12. Para ele, houve uma demarcação do posicionamento da legenda em relação a questões como ausência de concursos públicos, segurança pública e meio ambiente.

"Foi uma grande vitória para o movimento ambiental nós termos conseguido extrair do governador atual o compromisso de assinar o decreto da unidade de conservação da Serra da Chapadinha e isso não é pouca coisa para o movimento ambientalista", afirmou.

"Então, foi um debate que a gente fez confronto. Nós temos a nossa posição em relação ao governo do Estado, nós não participamos da gestão do governo do Estado, não temos uma única pessoa nossa no governo do Estado. Então, nós temos independência do governo do Estado", completou Ronaldo Mansur.

Desafios da campanha na Bahia

O postulante ao Palácio de Ondina também falou sobre as dificuldades de uma campanha considerada menor em relação aos dois principais adversários, Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União), que possuem mais recursos em relação ao grupo psolista.

No entanto, Mansur reforçou que a legenda, com cerca de 100 candidatos nessas eleições, está presente em 300 cidades do estado. Neste sentido, o objetivo é fazer a campanha mais interiorizada possível.

"Quem está em 300 municípios na Bahia para atingir os 417 municípios não é tão difícil. Obviamente que a gente não tem a estrutura que eles têm. A nossa militância anda de carro, anda de ônibus literalmente, pega carona, anda de ferry-boat, mas nós chegamos lá. Vamos fazer uma campanha interiorizada. Temos as nossas agendas na capital do Estado, mas nós vamos fazer uma campanha interiorizada", garantiu Mansur.