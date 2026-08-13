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ELEIÇÕES

ACM Neto aponta maior desafio da campanha para o governo da Bahia

Candidato comenta sobre o ritmo acelerado da campanha para governador

Gustavo Zambianco
Por
ACM Neto, candidato a governador da Bahia
ACM Neto, candidato a governador da Bahia - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O candidato a governador da Bahia, ACM Neto (União Brasil), revelou quais seriam os maiores desafios de sua campanha e comentou sobre a rotina acelerada durante a sessão especial da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), realizada nesta quinta-feira, 13, em homenagem aos 215 anos da Associação Comercial da Bahia (ACB).

Durante o evento, o portal A TARDE falou com o candidato, que revelou qual seria seu maior desafio durante o período da campanha.

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“Eu acho que é conversar diretamente com o cidadão, tocar no coração do cidadão baiano e mobilizar as nossas forças políticas para conseguir pelo menos 50% mais um”, iniciou ACM Neto.

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Após isso, o candidato ainda contou sobre a rotina acelerada do momento de campanha.

“São 45 dias de muita luta, de muitas viagens, de muita dedicação, mas a gente sabe que, quando chega ao fim, a gente espera, se Deus quiser, que haja o retorno e a recompensa dessa luta”, comentou ACM Neto.

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