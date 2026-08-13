Angelo Coronel projeta cenário para a PEC da Segurança: "Não acredito que haverá tempo"

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Em meio à rotina do período de campanha eleitoral, o senador Angelo Coronel (Republicanos-BA) detalhou o andamento das votações no Senado Federal e o ritmo das atividades legislativas em Brasília.

Durante sessão especial em homenagem aos 215 anos da Associação Comercial da Bahia (ACB) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o parlamentar baiano confirmou a leitura de relatórios que autorizam a capital baiana e o Governo do Estado de São Paulo a realizarem operações de crédito.

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“Eu acabei de ler um relatório autorizando Salvador a contrair dois empréstimos, assim como o governo de São Paulo. Vamos votar ainda hoje. Estamos com sessões híbridas, isso facilita a vida do parlamentar neste período", disse.

No entanto, Coronel citou a dificuldade da Casa de realizar sessões presenciais durante a campanha, para que seja pautada, por exemplo, a PEC da Segurança. Ele explicou que o funcionamento da Casa em modelo híbrido, mesclando presença física e participação remota, tem sido decisivo para manter a deliberação de pautas administrativas urgentes sem paralisar a agenda dos parlamentares em seus estados de origem.

“Não está pautada ainda. O presidente Davi Alcolumbre teve uma conversa com o presidente Lula ontem e estão negociando para ver se colocam em pauta antes da eleição. Como só teremos uma sessão presencial, que deverá ser ainda no início desde mês, não acredito que haverá tempo para ir a plenário antes das eleições", destacou.