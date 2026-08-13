Carlos Muniz destaca atuação de Isabela Suarez à frente da ACB

Siga o A TARDE no Google

Em sessão especial realizada na Assembléia Legislativa da Bahia (ALBA) nesta quinta-feira, 13, em comemoração aos 215 anos da Associação Comercial da Bahia (ACB), o presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Carlos Muniz (PSDB), ressaltou a liderança e a dedicação da empresária e advogada Isabela Suarez à frente da instituição.

Durante pronunciamento, o chefe do Legislativo soteropolitano enfatizou que o trabalho desenvolvido pela atual gestão ultrapassa os quadros do setor produtivo, gerando um impacto positivo para todo o estado da Bahia.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"O resultado é que quem está à frente, que é a Isabela Suarez, está doando o tempo e fazendo um trabalho excelente. Não podia estar em mãos tão boas como está hoje. Isabela tem feito um excelente trabalho. Isso aí não beneficia só aquelas pessoas que compõem a ACB, mas toda a Bahia", declarou Carlos Muniz.

Impacto socioeconômico

A homenagem na ALBA celebrou o marco histórico da ACB, a entidade empresarial mais antiga do país em atividade contínua.

A presidência de Isabela Suarez — a segunda mulher a liderar a instituição em mais de dois séculos de história — tem sido marcada pela modernização do diálogo entre a iniciativa privada e o poder público, além da defesa do desenvolvimento sustentável e do fortalecimento do ambiente de negócios no estado.

Para Carlos Muniz, a entrega e a gestão técnica observadas na condução da entidade reafirmam o papel institucional da ACB como vetor de transformações e políticas públicas eficientes para os baianos.