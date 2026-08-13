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SETOR COMERCIAL

Isabela Suarez celebra 215 anos da ACB: “História determinante”

Presidente da entidade participou de homenagem promovida pela Alba

Ane Catarine, Yuri Abreu e Cássio Moreira
Por Ane Catarine, Yuri Abreu e Cássio Moreira
A presidente da ACB, Isabela Suarez
A presidente da ACB, Isabela Suarez - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE
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A presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez, comemorou na manhã desta quinta-feira, 13, a homenagem realizada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pelos 215 anos da entidade, considerada a associação comercial mais antiga do Brasil.

Segundo ela, o evento reforça a importância histórica da ACB e o papel da entidade na valorização do setor comercial baiano.

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“A Associação Comercial da Bahia celebra, hoje, uma história relevante e determinante. Celebramos o respeito às tradições e à atividade comercial”, afirmou.

A declaração foi dada ao A TARDE durante coletiva de imprensa realizada na sessão extraordinária da Alba em homenagem à entidade.

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Valorização dos microempreendedores

Isabela também destacou as ações da ACB voltadas à valorização dos microempreendedores baianos.

Entre as pautas defendidas pela entidade estão o reajuste do limite do Simples Nacional e o aumento do teto de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI).

“Seguimos com uma pauta muito concentrada na defesa dos microempreendedores, que vêm sendo representados de forma fragmentada. Temos feito uma busca incessante para o reajuste do Simples Nacional e aumento do teto do MEI. E que a gente possa cada vez mais formalizar a atividade empresária”, concluiu.

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ACB Comércio Isabela Suarez

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