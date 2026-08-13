Paulo Cavalcanti comemora 215 anos da ACB e exalta instituição

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A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) realiza, nesta quinta-feira, 13, uma sessão especial em homenagem aos 215 anos da Associação Comercial da Bahia (ACB). O evento contou com a presença do ex-presidente da associação, Paulo Cavalcanti.

Durante o evento, o portal A TARDE conversou Cavalcanti, atual presidente da Federação das Associações Comerciais Empresariais da Bahia (FACEB), que comemorou o marco da instituição e comentou sobre o que o dia significa para o setor empresarial.

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“Comemorar 215 anos da Associação Comercial da Bahia aqui traz um símbolo, uma força muito grande”, contou o presidente da FACEB.

Após isso, o ex-presidente da ACB comentou o que deveria ser feito para que os 215 anos da associação sejam homenageados da maneira correta.

“Para homenagear esses 215 anos de constituição da nossa nação, homenagear não só a Associação, mas todos nós brasileiros, homenagearmos assumindo que estamos, que vivemos hoje no Estado Democrático de Direito”, afirmou Paulo Cavalcanti.

O que representam os 215 anos?

Para o atual presidente da FACEB, os 215 anos da ACB representam “união, convergência e participação, assumindo o papel de pessoas responsáveis”, finalizou Paulo Cavalcanti ao portal A TARDE.