Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

215 ANOS DA ACB

Paulo Cavalcanti comemora 215 anos da ACB e exalta instituição

Atual presidente da FACEB definiu o que representa os 215 anos da associação

Cássio Moreira, Yuri Abreu e Gustavo Zambianco
Por Cássio Moreira, Yuri Abreu e Gustavo Zambianco
Paulo Cavalcanti, ex-presidente da ACB e atual presidente da FACEB
Paulo Cavalcanti, ex-presidente da ACB e atual presidente da FACEB - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE
Eleições 2026

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) realiza, nesta quinta-feira, 13, uma sessão especial em homenagem aos 215 anos da Associação Comercial da Bahia (ACB). O evento contou com a presença do ex-presidente da associação, Paulo Cavalcanti.

Durante o evento, o portal A TARDE conversou Cavalcanti, atual presidente da Federação das Associações Comerciais Empresariais da Bahia (FACEB), que comemorou o marco da instituição e comentou sobre o que o dia significa para o setor empresarial.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Comemorar 215 anos da Associação Comercial da Bahia aqui traz um símbolo, uma força muito grande”, contou o presidente da FACEB.

Leia Também:

POLÍTICA

Eduardo Salles homenageia Associação Comercial da Bahia e exalta gestão de Isabela Suarez
Eduardo Salles homenageia Associação Comercial da Bahia e exalta gestão de Isabela Suarez imagem

ELEIÇÕES 2026

Presidente do TSE é criticado por suposta proximidade com Flávio
Presidente do TSE é criticado por suposta proximidade com Flávio imagem

INOVAÇÃO

Ponte Salvador–Itaparica entra em nova fase de obras e aposta em tecnologia
Ponte Salvador–Itaparica entra em nova fase de obras e aposta em tecnologia imagem

Após isso, o ex-presidente da ACB comentou o que deveria ser feito para que os 215 anos da associação sejam homenageados da maneira correta.

“Para homenagear esses 215 anos de constituição da nossa nação, homenagear não só a Associação, mas todos nós brasileiros, homenagearmos assumindo que estamos, que vivemos hoje no Estado Democrático de Direito”, afirmou Paulo Cavalcanti.

O que representam os 215 anos?

Para o atual presidente da FACEB, os 215 anos da ACB representam “união, convergência e participação, assumindo o papel de pessoas responsáveis”, finalizou Paulo Cavalcanti ao portal A TARDE.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ACB Alba paulo cavalcanti

Relacionadas

Mais lidas