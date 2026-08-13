Eduardo Salles homenageia Associação Comercial da Bahia e exalta gestão de Isabela Suarez

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) foi palco de uma solenidade marcante para o setor produtivo do estado nesta quinta-feira, 13. Em coletiva pela homenagem aos 215 anos da Associação Comercial da Bahia (ACB), o deputado estadual Eduardo Salles (PSB), proponente da sessão, definiu o evento como um momento histórico de integração entre a classe empresarial, a sociedade civil organizada e o Poder Legislativo.

O parlamentar enfatizou os mais de dois séculos de atuação da entidade, a mais antiga das Américas, na promoção do desenvolvimento econômico baiano e fez questão de reconhecer o papel central dos empreendedores do estado.

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“Eu considero que este dia de hoje é marcante não só para a Associação Comercial da Bahia. São 2015 anos de comemoração de feitos marcantes junto à economia do nosso estado, mas acho que também a Alba recebe hoje um momento histórico. Eu, ao longo dos meus mandatos, nunca vi um evento de tamanha magnitude. Temos aqui a sociedade civil organizada presente, o empresariado, que move a economia da Bahia", destacou o parlamentar.

Ao destacar a expressiva presença de lideranças empresariais no evento, Salles ressaltou que a atuação do setor privado é o motor propulsor da geração de empregos e renda no estado e pontuou que o comando feminino traz um novo ritmo de modernização e balizamento para a entidade bicentenária.



A presidente Isabela tem feito um trabalho fundamental de balizamento, trazendo modernidade, condições efetivas para essa entidade, que na minha opinião, não por ser a mais antiga das Américas, mas por ser a mais marcante e atuante Eduardo Salles

Deputado Eduardo Salles - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O deputado destacou ainda que a aproximação entre o meio empresarial e o legislativo baiano é "simbólica, estratégica e fundamental" para o desenho de políticas públicas que garantam um ambiente de negócios próspero e sustentável para o futuro do estado.



"Em todos os momentos importantes da Bahia, estava ali a Associação Comercial, gerida por uma mulher. A sintonia entre a sociedade civil organizada e o Legislativo, que pauta as leis no estado, é marcante, é simbólico, estratégico e fundamental”, pontuou.