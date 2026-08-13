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Motoristas que abandonarem animais poderão ter CNH suspensa

Projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados

Victoria Isabel
Por
Proposta ainda será analisada pelo Senado
Proposta ainda será analisada pelo Senado - Foto: Reprodução/Freepik

Os motoristas que abandonarem seus animais de estimação na rua poderão ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 12, um projeto que estabelece punições para quem utilizar veículos para abandonar animais. A proposta ainda será analisada pelo Senado.

Pelo texto aprovado, o condutor que cometer a infração ficará 12 meses sem dirigir. Quando o abandono envolver cães ou gatos, o período de suspensão será de 18 meses.

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Além da suspensão da CNH, o motorista ficará sujeito a uma multa equivalente a dez vezes o valor de uma infração gravíssima. O valor será dobrado caso o animal morra, seja atropelado ou sofra alguma lesão em decorrência do abandono.

Reincidência pode levar à cassação

A proposta também estabelece punição mais severa em caso de reincidência. Quem cometer novamente a mesma infração no período de até 24 meses poderá ter a CNH cassada.

As mesmas regras de multa e suspensão previstas para o abandono com veículos terrestres também serão aplicadas quando a prática ocorrer com o uso de embarcações.

Projeto ainda precisa passar pelo Senado

O texto aprovado pelos deputados é um substitutivo apresentado pelo deputado Fred Costa (PRD-MG) ao Projeto de Lei 25/2024, de autoria do deputado Célio Studart (PSD-CE).

Para entrar em vigor, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Senado e posteriormente sancionada.

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Abandono já pode ser considerado maus-tratos

Atualmente, o abandono de animais pode ser enquadrado como crime de maus-tratos, previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998).

Desde 2020, a legislação estabelece punição mais severa quando o crime envolve cães ou gatos, com pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa e proibição da guarda.

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abandono Animais cnh

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