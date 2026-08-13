Flávio Bolsonaro lança plano de governo de 70 páginas nesta quinta

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O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), vai registrar, nesta quinta-feira, 13, o seu plano de governo junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O documento, de 70 páginas, intitulado "Para o Brasil Vencer o Atraso", será apresentado pelo senador na live semanal realizada por ele na noite de hoje.

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O texto deve se apresentar como uma proposta para tentar recuperar o que, segundo ele, o Brasil perdeu durante a gestão do presidente Lula (PT) e garantir avanços na economia.

A campanha de Flávio será focada em três eixos principais:

Economia;

Segurança pública;

Combate à corrupção

Economia e arcabouço fiscal

Na economia, o senador deve associar a dívida pública da União ao endividamento das famílias brasileiras — nesta área ele conta com o apoio da ex-presidente da Caixa, Daniella Marques.

Além disso, segundo a CNN, a equipe de Flávio planeja um programa de governo com novas restrições para o atual modelo de arcabouço fiscal.

A proposta em elaboração prevê restrições maiores ao gasto público diante do nível da dívida pública. A ideia é limitar as despesas públicas não apenas pelo crescimento das receitas, mas também pelo tamanho da dívida em relação ao Produto Interno Bruto (PIB).