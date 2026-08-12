Flávio Bolsonaro repete pai e prevê motociata em local de facada

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O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), planeja realizar uma série de motociatas ao longo da campanha, repetindo o que fez o pai, Jair Bolsonaro (PL), em 2022. Um desses eventos deve ocorrer na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde Jair, na campanha de 2018, sofreu uma facada.

A movimentação no município mineiro está prevista para acontecer no dia 17 de setembro. Segundo aliados de Flávio ouvidos pela coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, a motociata deve partir do aeroporto de Juiz de Fora e seguir até o local onde Bolsonaro levou a facada, no centro da cidade. Lá, o liberal deve fazer um comício.

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Da cidade, Flávio deve seguir para a capital, Belo Horizonte, onde cumprirá outras agendas. Em Minas Gerais, ele planeja visitar cidades da região metropolitana, como Betim e Contagem. Nessas agendas, o candidato do PL ao Palácio do Planalto deve estar acompanhado de lideranças do partido no estado. Entre elas, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Michelle reencontra Flávio Bolsonaro e trata crise como superada

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), se reencontraram nesta terça-feira, 11, em uma casa de apoio da campanha, no Lago Sul, em Brasília.

O encontro simboliza a reconciliação após a crise que abalou a campanha presidencial, depois que a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo acusando o enteado de desrespeito.

Ao deixar o encontro, Michelle tratou o desentendimento como superado, e disse não guardar mágoas.

“Colocamos uma pedra. Qual família é perfeita? Eu não guardo mágoa de ninguém. Meu coração é limpo, graças a Deus, até porque, se eu guardar mágoa, eu que não vou conseguir viver. Então, estou livre desse sentimento. Acho que as coisas vão se ajustando aos poucos”, afirmou Michelle.