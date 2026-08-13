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Empresário, filho de Arthur Lira declara R$ 0 em bens ao TSE

Alvinho Lira, de 20 anos, será candidato a deputado federal por Alagoas

Yuri Abreu
Por
Arthur Lira e o filho, Alvinho Lira
Arthur Lira e o filho, Alvinho Lira - Foto: Reprodução/Instagram @alvinholira
Eleições 2026

Empresário, mas sem bens a declarar junto à Justiça Eleitoral. Pelo menos é como se apresenta no portal DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato a deputado federal pelo PP de Alagoas, Álvaro Lira, filho do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que nas eleições deste ano vai tentar uma vaga ao Senado.

Registrado na Justiça Eleitoral como Alvinho Lira, o jovem também herdou o número utilizado pelo pai nas eleições para a Câmara: 1111. Nas redes sociais, se define como municipalista e representante do agro entre os mais jovens.

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Perfil de Alvinho Lira na plataforma DivulgaCand, do TSE
Perfil de Alvinho Lira na plataforma DivulgaCand, do TSE - Foto: Reprodução/TSE

Cargo em prefeitura

Em fevereiro de 2025, quando tinha 18 anos, Alvinho foi nomeado para o cargo comissionado de gestor administrativo (CCGA) da prefeitura de Barra de São Miguel. Ele recebia um salário de R$ 8 mil.

A remuneração era a maior entre os cargos comissionados da gestão municipal — maior até que os R$ 6 mil pagos aos secretários. O prefeito, Henrique Alves Pinto (PP), recebia R$ 12 mil à época.

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No entanto, a passagem dele pela prefeitura que já teve como gestor o seu avô, Benedito de Lira (falecido em janeiro de 2025), durou apenas um ano. Em 1º de abril deste ano, ele foi exonerado do cargo para se dedicar a sua campanha à Câmara dos Deputados.

Terceira geração da família na política

A candidatura de Alvinho representa a chegada da terceira geração da família Lira às disputas por cargos eletivos em Alagoas.

O avô ocupou cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal e senador antes de chegar à prefeitura do município. O pai, Arthur Lira, consolidou-se nacionalmente na Câmara dos Deputados, que comandou entre 2021 e 2025.

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Tags

alagoas Alvinho Lira Arthur Lira eleições 2026

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