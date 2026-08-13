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ELEIÇÕES 2026

Presidente do TSE é criticado por suposta proximidade com Flávio

Integrantes da Corte apontam decisões de Kassio Nunes que favoreceram candidato

Ane Catarine
Por
O ministro Kassio Nunes Marques
O ministro Kassio Nunes Marques - Foto: Divulgação/TSE
Eleições 2026

Integrantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF) passaram a questionar a condução de Kassio Nunes Marques à frente da Corte Eleitoral diante de decisões que, na avaliação deles, apresentam convergência com teses defendidas pela campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

Segundo a Folha de S.Paulo, cinco ministros e técnicos das duas Cortes identificaram possíveis aproximações entre as posições de Kassio e os argumentos apresentados pela defesa do senador nos últimos meses.

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Dois casos são citados como exemplos dessa possível convergência:

Retirada do ar de campanha eleitoral

O primeiro caso envolve uma decisão de Kassio que determinou a retirada do ar de uma pesquisa Atlas/Bloomberg que apontava queda nas intenções de voto de Flávio após vir à tona a investigação sobre o filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro que teria recebido recursos do Banco Master.

Possível convivência com uso de IA

O segundo caso envolve o uso de inteligência artificial na campanha de Flávio. Durante a convenção do PL que confirmou a candidatura do senador à Presidência, foi exibido um vídeo produzido com IA que reproduzia a imagem e a voz de Jair Bolsonaro.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Kassio afirmou que considera lícito o uso de inteligência artificial em campanhas, desde que a tecnologia não seja utilizada para prejudicar alguém.

As regras do TSE, porém,já proíbem o uso de conteúdo sintético produzido ou manipulado digitalmente para favorecer ou prejudicar candidaturas.

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Kassio nega alinhamento com Flávio

Apesar das críticas, interlocutores de Kassio e da campanha de Flávio negam que exista alinhamento entre o ministro e o candidato.

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