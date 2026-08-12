TSE nega que eleições de 2026 terão novo modelo de urna eletrônica

Em redes sociais como Facebook e X (antigo Twitter), têm circulado mensagens, desde o final de julho, afirmando que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai adotar um novo modelo de urna eletrônica nas eleições de 2026.

Conforme as postagens, a Corte, além de anunciar os novos modelos de equipamentos, afirmou que o código-fonte das máquinas passará por auditoria e que o pleito eleitoral de outubro contará com presença internacional.

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A publicação ainda traz uma ilustração com uma imagem representando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques — que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com um texto semelhante ao da legenda.

TSE nega possibilidade

O TSE, no entanto, não só negou a informação que vem circulando nas plataformas digitais, como afirmou que os modelos em uso no pleito deste ano serão aqueles já utilizados em eleições anteriores.

Ao todo, a Corte colocará à disposição 563.910 urnas eletrônicas para atender 158,7 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano.

As quatro versões das urnas eletrônicas que estarão em uso na votação serão as seguintes:

UE2022 (217.145 unidades);

UE2020 (222.323 unidades);

UE2015 (95.065 unidades);

UE2013 (29.377 unidades).

"O design [das urnas] pode até ser diferente, mas os recursos são os mesmos em todas as versões do aparelho. A urna eletrônica só funciona com os programas e sistemas desenvolvidos pelo TSE. Após passarem pelo Teste Público de Segurança da Urna (TPS), os softwares são assinados digitalmente e lacrados em cerimônia pública realizada na sede do TSE, em Brasília", informou o TSE ao g1.

Novas urnas só em 2028

Com relação a novas urnas eletrônicas, o tribunal informou haver um edital aberto para receber sugestões de empresas e fabricantes para desenvolver a UE2028, que será adquirida e utilizada a partir das eleições municipais de 2028.

"As urnas previstas para 2028 (modelo ​UE2028) substituirão os modelos UE2013 e UE2015, que terão completado seu ciclo de utilização. Trata-se de um processo periódico de renovação dos equipamentos, sem relação com qualquer risco específico".