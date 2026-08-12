Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

TSE nega que eleições de 2026 terão novo modelo de urna eletrônica

Publicações em redes sociais apontam que novo equipamento seria utilizado em pleito deste ano

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
TSE nega que novas urnas eletrônicas serão utilizadas nestas eleições
TSE nega que novas urnas eletrônicas serão utilizadas nestas eleições - Foto: Nelson Júnior | TSE
Eleições 2026

Em redes sociais como Facebook e X (antigo Twitter), têm circulado mensagens, desde o final de julho, afirmando que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai adotar um novo modelo de urna eletrônica nas eleições de 2026.

Conforme as postagens, a Corte, além de anunciar os novos modelos de equipamentos, afirmou que o código-fonte das máquinas passará por auditoria e que o pleito eleitoral de outubro contará com presença internacional.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A publicação ainda traz uma ilustração com uma imagem representando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques — que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com um texto semelhante ao da legenda.

TSE nega possibilidade

O TSE, no entanto, não só negou a informação que vem circulando nas plataformas digitais, como afirmou que os modelos em uso no pleito deste ano serão aqueles já utilizados em eleições anteriores.

Ao todo, a Corte colocará à disposição 563.910 urnas eletrônicas para atender 158,7 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano.

As quatro versões das urnas eletrônicas que estarão em uso na votação serão as seguintes:

  • UE2022 (217.145 unidades);
  • UE2020 (222.323 unidades);
  • UE2015 (95.065 unidades);
  • UE2013 (29.377 unidades).

"O design [das urnas] pode até ser diferente, mas os recursos são os mesmos em todas as versões do aparelho. A urna eletrônica só funciona com os programas e sistemas desenvolvidos pelo TSE. Após passarem pelo Teste Público de Segurança da Urna (TPS), os softwares são assinados digitalmente e lacrados em cerimônia pública realizada na sede do TSE, em Brasília", informou o TSE ao g1.

Novas urnas só em 2028

Com relação a novas urnas eletrônicas, o tribunal informou haver um edital aberto para receber sugestões de empresas e fabricantes para desenvolver a UE2028, que será adquirida e utilizada a partir das eleições municipais de 2028.

"As urnas previstas para 2028 (modelo ​UE2028) substituirão os modelos UE2013 e UE2015, que terão completado seu ciclo de utilização. Trata-se de um processo periódico de renovação dos equipamentos, sem relação com qualquer risco específico".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições 2026 TSE urna eletrônica

Relacionadas

Mais lidas