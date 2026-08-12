ELEIÇÕES
TSE nega que eleições de 2026 terão novo modelo de urna eletrônica
Publicações em redes sociais apontam que novo equipamento seria utilizado em pleito deste ano
Em redes sociais como Facebook e X (antigo Twitter), têm circulado mensagens, desde o final de julho, afirmando que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai adotar um novo modelo de urna eletrônica nas eleições de 2026.
Conforme as postagens, a Corte, além de anunciar os novos modelos de equipamentos, afirmou que o código-fonte das máquinas passará por auditoria e que o pleito eleitoral de outubro contará com presença internacional.
A publicação ainda traz uma ilustração com uma imagem representando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques — que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com um texto semelhante ao da legenda.
TSE nega possibilidade
O TSE, no entanto, não só negou a informação que vem circulando nas plataformas digitais, como afirmou que os modelos em uso no pleito deste ano serão aqueles já utilizados em eleições anteriores.
Ao todo, a Corte colocará à disposição 563.910 urnas eletrônicas para atender 158,7 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano.
As quatro versões das urnas eletrônicas que estarão em uso na votação serão as seguintes:
- UE2022 (217.145 unidades);
- UE2020 (222.323 unidades);
- UE2015 (95.065 unidades);
- UE2013 (29.377 unidades).
"O design [das urnas] pode até ser diferente, mas os recursos são os mesmos em todas as versões do aparelho. A urna eletrônica só funciona com os programas e sistemas desenvolvidos pelo TSE. Após passarem pelo Teste Público de Segurança da Urna (TPS), os softwares são assinados digitalmente e lacrados em cerimônia pública realizada na sede do TSE, em Brasília", informou o TSE ao g1.
Novas urnas só em 2028
Com relação a novas urnas eletrônicas, o tribunal informou haver um edital aberto para receber sugestões de empresas e fabricantes para desenvolver a UE2028, que será adquirida e utilizada a partir das eleições municipais de 2028.
"As urnas previstas para 2028 (modelo UE2028) substituirão os modelos UE2013 e UE2015, que terão completado seu ciclo de utilização. Trata-se de um processo periódico de renovação dos equipamentos, sem relação com qualquer risco específico".