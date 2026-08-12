Alba homenageia Associação Comercial da Bahia pelos 215 anos

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A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) realiza, nesta quinta-feira, 13, às 10h, uma sessão especial em homenagem aos 215 anos da Associação Comercial da Bahia (ACB). O evento reunirá autoridades, empreendedores e representantes do setor do comércio para celebrar a trajetória da instituição, fundada em 1811.

Proposto pelo deputado Eduardo Salles (PV) e aprovado por unanimidade pelos pares, o encontro, no Plenário Orlando Spínola, será conduzido pela presidente da Alba, Ivana Bastos.

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A ACB será representada pela atual presidente da instituição, Isabela Suarez, segunda mulher a presidir a Associação Comercial da Bahia em mais de duzentos anos de existência da entidade.

A trajetória da ACB é marcada pela representação dos interesses do setor empresarial baiano e pela participação em debates relacionados ao desenvolvimento econômico e institucional da Bahia.

A instituição também se consolidou como espaço de articulação entre lideranças empresariais e de diálogo sobre temas relevantes para a economia do Estado, além de estar ligada ao empreendedorismo, à produção e à geração de empregos. A sessão especial promovida pelo Legislativo baiano abrirá oficialmente o calendário de comemorações pelo aniversário da entidade.

Visita de Temer

As comemorações da ACB terão continuidade na sexta-feira, 14, quando acontecerá uma edição especial do Diálogos que Transformam, iniciativa promovida pela ACB que reunirá líderes empresariais, políticos e especialistas para discutir os rumos da economia baiana.

O encontro contará com a presença do ex-presidente da República Michel Temer, que também participará de uma sessão especial e exclusiva para convidados do documentário 963 Dias, que relata o período em que exerceu a Presidência. Além de acompanhar a exibição, Temer fará uma palestra para empresários, lideranças, convidados e jornalistas presentes no encontro.