Câmara de Novos Negócios da ACB reúne jovens empresários com Bellintani

Siga o A TARDE no Google

A Câmara de Novos Negócios e Inovação da Associação Comercial da Bahia (ACB) realizou, nesta terça-feira (14), mais uma edição de seus encontros mensais, reunindo jovens empresários e empreendedores no Palacete Tira-Chapéu, no Centro Histórico de Salvador.

O convidado da vez foi o empresário Guilherme Bellintani, que compartilhou reflexões sobre empreendedorismo, educação, desenvolvimento econômico e os desafios de construir negócios competitivos na Bahia.

Tudo sobre ACB em Foco em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O encontro reforçou a proposta da Câmara de aproximar a nova geração do empresariado baiano de lideranças com trajetórias consolidadas, criando um ambiente de diálogo, aprendizado e troca de experiências.

Ao longo da conversa, Bellintani destacou a importância da formação de novas lideranças e do investimento em educação como fatores decisivos para o fortalecimento do ambiente de negócios e para o crescimento sustentável do estado.

Além das reflexões sobre o futuro da Bahia, o encontro também proporcionou um debate sobre inovação, visão de longo prazo e o papel dos empreendedores na construção de soluções para os desafios econômicos locais.

Na ocasião, também foi formalizada uma parceria entre a Associação Comercial da Bahia e a Faculdade Lúmino.

Coordenador da Câmara de Novos Negócios e Inovação da ACB, Nicolau Eloy destacou a relevância dos encontros para a formação e o fortalecimento da nova geração empresarial.

“Nosso objetivo é criar um espaço permanente de conexão entre jovens empreendedores e líderes que possam compartilhar suas experiências, desafios e aprendizados. Essas reuniões mensais contribuem para ampliar a visão de quem está construindo seus negócios e fortalecem a cultura empreendedora que queremos estimular na Bahia”, afirmou.

A Câmara de Novos Negócios e Inovação foi criada para fomentar o relacionamento, a geração de oportunidades e a troca de conhecimento entre empresários em início e médio estágio de trajetória, contribuindo para o surgimento de novas lideranças e para o fortalecimento do ecossistema empreendedor baiano.

Os encontros acontecem mensalmente e já têm definido o convidado de julho, que será Hernane Ferreira Jr., fundador e CEO do grupo de mídia The News.