ESPORTES
Do Bahia ao streaming: Bellintani assume o controle do Canal Goat
Empresário passa a comandar projeto com quase 5 milhões de inscritos e presença em grandes torneios
Por Iarla Queiroz
Siga o A TARDE no Google
O ex-presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Bellintani, passa a ocupar uma nova posição no mercado esportivo. O empresário tornou-se sócio majoritário do Canal Goat, streaming que reúne quase cinco milhões de inscritos no YouTube e transmite competições nacionais e internacionais.
A movimentação coloca Bellintani no centro de uma das iniciativas esportivas mais consolidadas do ambiente digital brasileiro.
Nova composição societária
A entrada ocorre por meio da Squadra Sports, holding comandada por Bellintani, que agora detém a maior parte das ações da empresa. A reestruturação mantém Ricardo Taves na operação: ele segue como CEO e permanece como acionista do canal.
Com a mudança, o Goat inicia uma nova etapa administrativa, mantendo a liderança executiva, mas com controle societário nas mãos do ex-dirigente tricolor.
Leia Também:
O que é a GOAT?
Criado em julho de 2023 pelo empresário e comunicador Antônio Tabet, o Canal GOAT é uma plataforma digital brasileira dedicada à transmissão gratuita de eventos esportivos, com foco principal no YouTube.
O nome é uma sigla para Greatest of All Time — expressão em inglês que significa “Maior de Todos os Tempos”.
A programação é centrada no futebol ao vivo. O canal exibe campeonatos como o Carioca, o Saudita e o Alemão, além da Libertadores, Séries B e C do Brasileiro, estaduais e ligas internacionais. Também aposta em formatos próprios de programas esportivos.
O modelo de negócio é baseado em transmissões abertas e gratuitas na internet, sustentadas por publicidade. Recentemente, a operação passou a contar com aporte majoritário da Squadra Sports, liderada por Guilherme Bellintani.
Entre os diferenciais está a linguagem informal e a conexão direta com o público jovem, posicionando o projeto como concorrente de iniciativas digitais como a CazéTV e também de veículos tradicionais de transmissão.
Programação especial marca nova fase
Para celebrar a mudança no comando, o Goat preparou uma transmissão especial. No sábado (28), o canal exibirá diretamente de Dortmund, na Alemanha, o clássico entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, confronto decisivo da Bundesliga.
A narração ficará por conta de Guilherme Lage, com comentários de Bruno Pet e Conrado Santana.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes