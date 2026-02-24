Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Do Bahia ao streaming: Bellintani assume o controle do Canal Goat

Empresário passa a comandar projeto com quase 5 milhões de inscritos e presença em grandes torneios

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

24/02/2026 - 16:49 h

Ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani
Ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani -

O ex-presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Bellintani, passa a ocupar uma nova posição no mercado esportivo. O empresário tornou-se sócio majoritário do Canal Goat, streaming que reúne quase cinco milhões de inscritos no YouTube e transmite competições nacionais e internacionais.

A movimentação coloca Bellintani no centro de uma das iniciativas esportivas mais consolidadas do ambiente digital brasileiro.

Nova composição societária

A entrada ocorre por meio da Squadra Sports, holding comandada por Bellintani, que agora detém a maior parte das ações da empresa. A reestruturação mantém Ricardo Taves na operação: ele segue como CEO e permanece como acionista do canal.

Com a mudança, o Goat inicia uma nova etapa administrativa, mantendo a liderança executiva, mas com controle societário nas mãos do ex-dirigente tricolor.

O que é a GOAT?

Criado em julho de 2023 pelo empresário e comunicador Antônio Tabet, o Canal GOAT é uma plataforma digital brasileira dedicada à transmissão gratuita de eventos esportivos, com foco principal no YouTube.

O nome é uma sigla para Greatest of All Time — expressão em inglês que significa “Maior de Todos os Tempos”.

A programação é centrada no futebol ao vivo. O canal exibe campeonatos como o Carioca, o Saudita e o Alemão, além da Libertadores, Séries B e C do Brasileiro, estaduais e ligas internacionais. Também aposta em formatos próprios de programas esportivos.

O modelo de negócio é baseado em transmissões abertas e gratuitas na internet, sustentadas por publicidade. Recentemente, a operação passou a contar com aporte majoritário da Squadra Sports, liderada por Guilherme Bellintani.

Entre os diferenciais está a linguagem informal e a conexão direta com o público jovem, posicionando o projeto como concorrente de iniciativas digitais como a CazéTV e também de veículos tradicionais de transmissão.

Programação especial marca nova fase

Para celebrar a mudança no comando, o Goat preparou uma transmissão especial. No sábado (28), o canal exibirá diretamente de Dortmund, na Alemanha, o clássico entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, confronto decisivo da Bundesliga.

A narração ficará por conta de Guilherme Lage, com comentários de Bruno Pet e Conrado Santana.

x