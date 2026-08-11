Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

VERA CRUZ

Prefeito usa emojis de riso e sono em postagem sobre decisão do MP

Modificações nas regras do uso do solo passaram a ser investigadas pelo órgão

Rodrigo Tardio
Por
Prefeito de Vera Cruz, Igor Pinho (MDB)
Prefeito de Vera Cruz, Igor Pinho (MDB) - Foto: Reprodução | Redes Sociais Igor Pinho
Eleições 2026

O prefeito de Vera Cruz, Região Metropolitana de Salvador, Igor Pinho (MDB) recorreu às redes sociais para ironizar uma decisão do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), sobre as modificações nas regras de uso e solo implementadas pela gestão municipal, as quais passaram a ser formalmente investigadas pelo órgão.

O gestor insinuou que um veículo de comunicação estaria "perdendo tempo de vida" ao informar os cidadãos sobre os desdobramentos jurídicos da lei.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da gravidade dos temas abordados — que afetam diretamente o planejamento e o desenvolvimento ordenado da cidade —, a reação da Prefeitura destoou da seriedade exigida pelo cargo.

A legenda da postagem foi acompanhada por emojis de riso e de sono, evidenciando uma postura de descaso institucional diante de uma investigação que busca garantir a legalidade e a transparência na gestão do solo urbano de Vera Cruz.

Leia Também:

DEFINIÇÃO

Lula prioriza PEC da Segurança para criar novo ministério
Lula prioriza PEC da Segurança para criar novo ministério imagem

DENÚNCIA

Esposa de vereador na Bahia é suspeita de receber benefícios sociais
Esposa de vereador na Bahia é suspeita de receber benefícios sociais imagem

INVESTIGAÇÃO

Contrato de R$ 6 milhões em Riacho de Santana entra na mira do TCM-BA
Contrato de R$ 6 milhões em Riacho de Santana entra na mira do TCM-BA imagem

Modificações

A 3ª Promotoria de Justiça de Itaparica converteu uma representação preliminar em inquérito civil para apurar possíveis ilegalidades na ampliação do Corredor Urbano I, estabelecida pela Lei Complementar nº 46/2025.

Sob a condução da promotora de Justiça Márcia Munique Andrade de Oliveira, a investigação busca esclarecer se o Executivo municipal atendeu às exigências legais durante o processo de reformulação.

O procedimento concentra-se na verificação de três frentes principais:

  • existência de estudos técnicos que sustentem as alterações
  • cumprimento dos princípios de participação popular e gestão democrática
  • alinhamento das medidas com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU).

Impactos estruturais

Os promotores também examinam os impactos estruturais decorrentes da lei, avaliando potenciais sobrecargas na infraestrutura local, saneamento básico, mobilidade urbana, além dos reflexos no processo de verticalização e na densidade demográfica do município.

A reportagem procurou a Prefeitura de Vera Cruz, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Igor Pinho investigação municipal Ministério Público da Bahia planejamento urbano transparência na gestão uso do solo

Relacionadas

Mais lidas