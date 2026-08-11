Prefeito usa emojis de riso e sono em postagem sobre decisão do MP

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O prefeito de Vera Cruz, Região Metropolitana de Salvador, Igor Pinho (MDB) recorreu às redes sociais para ironizar uma decisão do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), sobre as modificações nas regras de uso e solo implementadas pela gestão municipal, as quais passaram a ser formalmente investigadas pelo órgão.

O gestor insinuou que um veículo de comunicação estaria "perdendo tempo de vida" ao informar os cidadãos sobre os desdobramentos jurídicos da lei.

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Apesar da gravidade dos temas abordados — que afetam diretamente o planejamento e o desenvolvimento ordenado da cidade —, a reação da Prefeitura destoou da seriedade exigida pelo cargo.

A legenda da postagem foi acompanhada por emojis de riso e de sono, evidenciando uma postura de descaso institucional diante de uma investigação que busca garantir a legalidade e a transparência na gestão do solo urbano de Vera Cruz.

Modificações

A 3ª Promotoria de Justiça de Itaparica converteu uma representação preliminar em inquérito civil para apurar possíveis ilegalidades na ampliação do Corredor Urbano I, estabelecida pela Lei Complementar nº 46/2025.

Sob a condução da promotora de Justiça Márcia Munique Andrade de Oliveira, a investigação busca esclarecer se o Executivo municipal atendeu às exigências legais durante o processo de reformulação.

O procedimento concentra-se na verificação de três frentes principais:

existência de estudos técnicos que sustentem as alterações

cumprimento dos princípios de participação popular e gestão democrática

alinhamento das medidas com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU).

Impactos estruturais

Os promotores também examinam os impactos estruturais decorrentes da lei, avaliando potenciais sobrecargas na infraestrutura local, saneamento básico, mobilidade urbana, além dos reflexos no processo de verticalização e na densidade demográfica do município.

A reportagem procurou a Prefeitura de Vera Cruz, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.