Carlos Muniz compara disputa na CMS à Alba e projeta nova candidatura

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), revelou ao portal A TARDE, nesta quinta-feira, 6, que pretende, sim, concorrer a um novo mandato no cargo.

No entanto, rechaçou que seria candidato ao posto pela terceira vez. Segundo o tucano, no primeiro momento em que chegou à Presidência da Casa, ele assumiu após o titular, Geraldo Jr., deixar o cargo para concorrer a vice na chapa de Jerônimo Rodrigues (PT) ao governo da Bahia, em 2022.

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"Não é terceiro mandato. Eu só fui candidato uma única vez. No primeiro, eu fui eleito vice-presidente. A lei é clara: você não pode ser candidato três vezes ao mesmo cargo. Então, eu não seria candidato três vezes ao mesmo cargo. Seria candidato duas vezes. Eu só fui candidato a presidente uma vez. Então não é terceiro mandato", disse ele, ressaltando que, se a lei permitir, será novamente candidato.

Comparação com a Alba

Questionado então se poderia ocorrer, na Casa soteropolitana, o mesmo que houve na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), quando Adolfo Menezes (PSD) até chegou a ser eleito presidente do órgão pela terceira vez, mas foi retirado do órgão depois de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), Muniz afirmou que os panoramas são distintos.

"Adolfo Menezes foi candidato a presidente a primeira, a segunda e a terceira vez. Eu fui candidato a vice e assumi na vacância [de Geraldo Jr]. Fui candidato a presidente uma vez e, na minha visão, posso ser candidato a presidente a segunda vez. Isso vai depender de várias coisas, mas agora estou pensando nas eleições a deputado, senador, governador e presidente. A eleição à presidência da Câmara só vou pensar após o fim das eleições de outubro", finalizou.

E se não der?

Caso seja impedido pela legislação de concorrer a um novo mandato à Presidência da CMS, Carlos Muniz já teria um nome para apoiar nessa disputa ao posto: o do vereador Ricardo Almeida (DC), de acordo com apuração do portal A TARDE.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o tucano já teria dado sinais de que poderia, sim, concorrer a um novo mandato de presidência, mas creem que ele não leve o pleito à frente.

"Essa situação já existiu na Assembleia e não deu certo. Ele já tem um nome e esse nome está sendo trabalhado", afirmou um interlocutor. "Eu acho pouco provável que ele vá para uma disputa para depois não assumir. Ou pode fazer como foi com Geraldo Júnior, que o colocou com vice, foi eleito, e logo depois saiu", acrescentou outra fonte.