215 anos: ACM Neto diz que ACB “traduz sentimento” dos empresários

Siga o A TARDE no Google

O ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), participa na manhã desta quinta-feira, 13, da homenagem aos 215 anos da Associação Comercial da Bahia (ACB), promovida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Em entrevista ao A TARDE durante o evento, o candidato destacou a importância histórica da entidade para o setor produtivo baiano.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A mais antiga entidade comercial de representação empresarial das Américas. Estamos falando de uma entidade que traduz o sentimento dos empresários, trazendo os principais desafios vividos no presente e projetando as expectativas para o futuro”, disse.

Neto também elogiou a presidente da ACB, Isabela Suarez, pelo trabalho à frente da entidade. Segundo o candidato, a dirigente atua como porta-voz do setor e contribui para aproximar o empresariado do poder público.