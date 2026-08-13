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HOMENAGEM

215 anos: ACM Neto diz que ACB “traduz sentimento” dos empresários

Candidato ao governo da Bahia participou de homenagem à entidade

Ane Catarine, Yuri Abreu e Cássio Moreira
Por Ane Catarine, Yuri Abreu e Cássio Moreira
O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto
O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), participa na manhã desta quinta-feira, 13, da homenagem aos 215 anos da Associação Comercial da Bahia (ACB), promovida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Em entrevista ao A TARDE durante o evento, o candidato destacou a importância histórica da entidade para o setor produtivo baiano.

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“A mais antiga entidade comercial de representação empresarial das Américas. Estamos falando de uma entidade que traduz o sentimento dos empresários, trazendo os principais desafios vividos no presente e projetando as expectativas para o futuro”, disse.

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Neto também elogiou a presidente da ACB, Isabela Suarez, pelo trabalho à frente da entidade. Segundo o candidato, a dirigente atua como porta-voz do setor e contribui para aproximar o empresariado do poder público.

“A presidente Isabela Suarez dá corpo e muita representatividade institucional à Associação Comercial da Bahia. Para nós que vivemos na vida pública é fundamental que a gente esteja com os ouvidos bem abertos e mantenha um diálogo constante com as entidades empresariais, como a Associação Comercial”, pontuou o candidato.

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ACB ACM Neto Isabela Suarez

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