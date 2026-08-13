POLÍTICA
Bruno Reis celebra 215 anos da ACB e exalta impacto na economia
Prefeito de Salvador esteve presente na celebração do bicentenário da instituição
A Associação Comercial da Bahia (ACB) comemora 215 anos nesta quinta-feira, 13, em uma celebração conduzida na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), que reúne diversas figuras importantes da política baiana, entre elas o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).
Durante o evento de comemoração, o prefeito da capital baiana se mostrou grato aos impactos da ACB no desenvolvimento de Salvador.
“É sempre um motivo de alegria vir aqui reafirmar esta parceria, o desejo de todos os empresários, empreendedores que acreditam em nossa cidade e investem para que a gente possa crescer e se desenvolver”, afirmou Bruno Reis.
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Além disso, o mandatário comentou sobre os investimentos feitos pelas empresas ligadas à ACB sobre Salvador e seus efeitos sobre os empregos na capital baiana.
“O número de empregos que os diversos setores vinculados a essa entidade geram em Salvador e os investimentos realizados pelo setor privado fazem com que a cidade se transforme”, finalizou o prefeito.