Bruno Reis celebra 215 anos da ACB e exalta impacto na economia

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Associação Comercial da Bahia (ACB) comemora 215 anos nesta quinta-feira, 13, em uma celebração conduzida na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), que reúne diversas figuras importantes da política baiana, entre elas o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).

Durante o evento de comemoração, o prefeito da capital baiana se mostrou grato aos impactos da ACB no desenvolvimento de Salvador.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“É sempre um motivo de alegria vir aqui reafirmar esta parceria, o desejo de todos os empresários, empreendedores que acreditam em nossa cidade e investem para que a gente possa crescer e se desenvolver”, afirmou Bruno Reis.

Além disso, o mandatário comentou sobre os investimentos feitos pelas empresas ligadas à ACB sobre Salvador e seus efeitos sobre os empregos na capital baiana.

“O número de empregos que os diversos setores vinculados a essa entidade geram em Salvador e os investimentos realizados pelo setor privado fazem com que a cidade se transforme”, finalizou o prefeito.